Twitter blokiral Trumpovega svetovalca za covid-19

Zaradi zavajajočih informacij proti uporabi zaščitnih mask

Scott Atlas in Donald trump

© Wikipedia

Scottu Atlasu, članu posebne delovne skupine za boj proti novemu koronavirusu v Beli hiši, je Twitter zaradi kršitve politike glede zavajajočih informacij blokiral sobotno tvitanje, ki je bilo naperjeno proti uporabi zašćitnih mask, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Maske delujejo? Ne," je zapisal Atlas, eden Trumpovih najtesnejših zdravstvenih svetovalcev, in objavil povezavo na članek Ameriškega inštituta za ekonomske raziskave, ki trdi, da so zaščitne maske neučinkovite.

j7-R4I5ztwQ

Sledil je še zapis, v katerem Atlas hvali ohlapna pravila in priporočila Trumpove administracije glede nošenja mask v ZDA. "Uporabljajte maske za to, za kar so namenjene - ko ste blizu drugih, še posebej ob visokem tveganju. Sicer pa medsebojna razdalja. Nobenih splošnih odlokov," je zapisal.

Facebook in Twitter sta sicer v zadnjem času poostrila nadzor nad objavljanjem zavajajočih informacij, predvsem zaradi bližajočih se predsedniških volitev v ZDA in ponovnega zaostrovanja pandemije.

Originalen tvit je sicer medtem že izbrisan, saj je po oceni pristojnih organov Twitterja kršil njihova pravila, ki med drugim prepovedujejo objavljanje "lažnih ali zavajajočih vsebin ... ki bi lahko povzročile škodo", še posebej ko gre za zdravje ljudi.

Ameriški Center za nadzor nad boleznimi (CDC) ljudem že od aprila svetuje uporabo mask za vse na javnih mestih, ne glede na to ali imajo simptome ali ne. Na svoji spletni strani že nekaj mesecev opozarja, da v boju proti covidu-19 nismo nemočni, ampak imamo močna orožja za ustavitev širjenja virusa, in uporaba mask je eno najmočnejših, še posebej če jih uporabljamo vsi.

Facebook in Twitter sta sicer v zadnjem času poostrila nadzor nad objavljanjem zavajajočih informacij, predvsem zaradi bližajočih se predsedniških volitev v ZDA in ponovnega zaostrovanja pandemije. Med drugim sta odstranila več objav predsednika Trumpa, ki - tudi potem ko se je sam okužil z novim koronavirusom - pripravlja množične predvolilne shode, na katerih v glavnem ne nosijo mask.