Ministrstvo kulturnike in nevladnike meče na cesto

Med kulturniki in nevladniki pozivi, naj ministrstvo za kulturo odstopi od "deložacije" 17 pomembnih organizacij z Metelkove 6

Del stavbe na Metelkovi 6 v Ljubljani, v kateri domujejo številne nevladne in kulturniške organizacije

© Google Street View

Poslanska skupina Levica je na ministrstvo za kulturo naslovila pobudo, naj odstopi od "deložacije" nevladnih organizacij iz Metelkove. Kot so zapisali, so nekateri uporabniki stavbe na Metelkovi 6 prejeli predlog sporazuma o prenehanju najemne pogodbe za najem poslovnih prostorov.

Po podatkih Levice v prostorih ministrstva na Metelkovi 6 na podlagi najemne pogodbe ali sporazuma o brezplačni uporabi prostorov deluje vrsta neodvisnih producentov in nevladnih organizacij s področja kulture, sociale in civilnih gibanj, in sicer Pravno informacijski center - PiC, Mirovni Inštitut, Zavod Maska, ŠKUC, Mesto žensk, SCCA Ljubljana, Plesni teater Ljubljana in drugi.

Včeraj pa so nekateri uporabniki stavbe prejeli predlog sporazuma o prenehanju najemne pogodbe za najem poslovnih prostorov. Kot so zapisali v Levici, ministrstvo kot razlog za izpraznitev navaja dotrajanost stavbe ter to, da jo potrebuje za lastne potrebe in da bo ministrstvo stavbo obnovilo, zato jo potrebuje prazno.

Ministrstvo uporabnike meče na cesto v času velike zdravstvene krize, ko je ravno sektor kulture in nevladnih organizacij zaradi posledic pandemije koronavirusa najbolj na udaru.

"Dalje v dopisu ministrstvo uporabnikom dobesedno grozi, saj v kolikor uporabniki sporazuma ne podpišejo v osmih dneh in prostorov izpraznijo do 31. januarja 2021, bo ministrstvo zadevo, skladno z zakonom o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, predalo državnemu odvetništvu Republike Slovenije," piše v pobudi.

"V dopisu ministrstvo ne ponuja nikakršne rešitve, denimo možnost vrnitve v prostore po prenovi ali zagotovitev nadomestnih prostorov. Pričakovati, da bi te organizacije, ob že tako omejenih sredstvih, v teh časih same našle ustrezno rešitev tako rekoč čez noč, je nerealno. Zato vidim to potezo s strani ministrstva kot še enega v nizu korakov do popolne razgradnje vsega, kar je v tej državi še kritičnega do vlade Janeza Janše in napačnih potez vseh oblasti sploh," pobuda navaja izjavo vodje poslanske skupine Mateja T. Vatovca.

Matej T. Vatovec

Ministra Vaska Simonitija poziva, naj nemudoma odstopi od namere po prekinitvi najemnih pogodb oz. brezplačne uporabe prostorov z organizacijami, ki delujejo na tem naslovu, ali pa jim v nasprotnem primeru zagotovi enakovredne prostore pod enakimi pogoji.

Po podatkih Teje Reba iz Mesta žensk na omenjenem naslovu deluje okrog 17 nevladnih organizacij. Kot je povedala za STA, v dopisu, ki jim ga je poslalo ministrstvo kot upravljavec stavbe, ki je razglašena za javno infrastrukturo na področju kulture, ni obrazloženo, zakaj se morajo izseliti, razen navedbe, da je stavba zaradi dotrajanosti nevarna za najemnike oziroma uporabnike in mimoidoče, ter da bodo v primeru, da sporazuma ne podpišejo, s pravnim procesom uveljavljali svojo pravico.