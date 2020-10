Janša nasprotnikom policijske ure: »Streznite se.«

V Sloveniji je ob 21. uri pričela veljati policijska ura. Proti omejitvi gibanja so protestirali v središču Maribora, na dogodek pa se je odzval sam predsednik vlade.

Ob 21. uri je v Sloveniji začela veljati omejitev gibanja, ki bo veljala vsako noč med 21. in 6. uro. Ulice prestolnice so bolj ali manj prazne, v središču Maribora pa so se zbrali protestniki. Po poročanju spletnega Večera jih je bilo okoli 100. Premier Janša je ob tem na Twitterju zapisal, naj se streznijo.

Na ljubljanskih ulicah je bilo še okoli 21. ure mogoče srečati precej avtomobilov, na avtobusnih postajah so ljudje čakali avtobuse, ki še vozijo. A po 21. uri so se ulice popolnoma izpraznile in srečati ni mogoče nikogar, z izjemo nekaj novinarjev in fotoreporterjev ter policistov.

Bolj pestro pa je bilo po poročanju Večera v Mariboru, kjer se je v središču mesta po objavah na družbenih omrežij zbralo okoli sto protestnikov, ki so izražali nestrinjanje z uveljavitvijo odloka o prepovedi gibanja v nočnem času.

Po poročanju Večera so zbiranje ljudi spremljale tudi policijske enote. Ko so se policisti približali skupini ljudi, pa je bilo iz vrst protestnikov slišati vzklike Strnimo vrste, Vemo, da tega nočete početi, Preberite si ustavo, Mi vas plačujemo ter Policijska ura ni rešitev. Okoli 22. ure so se protestniki razšli.

Na dogajanje se je na Twitterju odzval tudi premier Janez Janša, ki je med drugim zapisal, da se število okuženih z novim koronavirusom povečuje in naj bi jih bilo danes že več kot 1100. "Streznite se," je pozval premier. V poznejšem tvitu je še dodal, da vsi, ki "se norčujejo iz zelo resne situacije in nasprotujejo nujnim ukrepom za zmanjšanje stikov in posledično okužb" ogrožajo življenja in zdravje. Ob tem je ponovil prepričanje, da so ukrepi nujni.

Z današnjim dnem so začeli veljati dodatni ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa, med drugim prepoved gibanja v nočnem času oz. med 21. in 6. uro ter omejitev druženja na največ šest ljudi. Tudi prehajanje med regijami ni več mogoče, ne glede na to, ali je ta na oranžnem ali rdečem seznamu.

Izjeme od prepovedi gibanja v nočnem času so odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, prihod in odhod na delo ter izvajanje nujnih delovnih nalog ali dostop in nudenje storitev za nujne primere, piše v odloku. Zaradi policijske ure sicer delovni čas prilagajajo tudi trgovci, ki so poslovalnice z današnjim dnem večinoma zapirali pred 21. uro.