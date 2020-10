Novi razstavni prostori Kinoteke

Odprli jih bodo z razstavo Stoletnica. Fellini v svetu

Federico Fellini

Slovenska kinoteka bo nove razstavne prostore odprla z razstavo Stoletnica. Fellini v svetu. Gostujoča razstava, ki bo na ogled od 23. oktobra, predstavlja življenje in delo filmskega mojstra Federica Fellinija. Na ogled bodo scenske fotografije, originalne Fellinijeve risbe, filmski kostumi in intervjuji s Fellinijem. Razstavljeno gradivo prihaja iz zbirk številnih italijanskih javnih in zasebnih arhivov. Kustosi razstave so novinar in Fellinijev prijatelj Vincenzo Mollica, mednarodno priznani kustos Alessandro Nicosia in Fellinijeva nečakinja Francesca Fabbri Fellin

Razstavo, ki bo na ogled do 6. decembra, so si zamislili kot uvod v številne dogodke, posvečene 100. obletnici rojstva enega najvplivnejših filmskih režiserjev 20. stoletja, ki pa jih zaradi epidemioloških razmer zaenkrat prav tako ne morejo izvesti. Poleg tega za nedoločen čas prestavljajo tudi celostno retrospektivo Fellinijevih filmov.

V sklopu retrospektive, ki so jo poimenovali Federico Fellini 100!, bodo, ko bodo razmere dopuščale, prikazali vseh 20 režiserjevih celovečernih filmov, tri celovečerne omnibuse, ki vključujejo Fellinijeve epizode, in štiri dokumentarne filme o Felliniju, ki jih je posnel nemško-ameriški avtor Gideon Bachmann.

Na razstavi Stoletnica. Fellini v svetu bodo na ogled še Fellinijeve družinske fotografije, intervjuji z njegovimi sodelavci, osebna pisma ter drugo gradivo, vse pa razkriva edinstveno osebnost velikana filma in njegov osupljivi sanjsko-fantazijski filmski svet.

Razstavo sta omogočila veleposlaništvo Republike Italije in Italijanski inštitut za kulturo v Sloveniji s podporo programa Vivere ALL'Italiana italijanskega ministrstva za zunanje zadeve in mednarodno sodelovanje.

Svojo pot je razstava začela marca letos v Moskvi, nato gostovala v Sankt Peterburgu, Vilni in Tirani, potovanje pa bo sklenila v Filmskem muzeju v Potsdamu. Razstava je dvojezična, v slovenščini in italijanščini, dvojezičen je tudi katalog razstave.

Razstavni prostori bodo odprti vsak dan od torka do nedelje med 10. in 18. uro, med 23. in 25. oktobrom bo vstop na razstavo brezplačen, zaradi aktualnih ukrepov pa je lahko v razstavnih prostorih hkrati le devet obiskovalcev.

Ekipa Slovenske kinoteke je že v 90. letih minulega stoletja iskala možnost, da bi vse javne kinotečne dejavnosti potekale na enem mestu, ob dvorani, ki je že od nekdaj identifikacijsko središče kinoteke. Po likvidaciji Izobraževalnega središča Miklošič leta 2011 so se sprostili poslovni prostori na Miklošičevi cesti 26-28 in Čufarjevi ulici 1-3 in že istega leta je kinoteka pri ministrstvu za kulturo izrazila interes zanje.

Konec leta 2016 je vlada zagotovila sredstva za odkup prostorov od Mestne občine Ljubljana za potrebe Slovenske kinoteke, in sicer za ureditev razstavnih, knjižničnih in drugih prostorov na površini 650 kvadratnih metrov.

Sledila je obnova prostorov v pritličju na Miklošičevi cesti 26-28, prostori na Čufarjevi ulici, v katerih bodo uredili knjižnico in mediateko, pa na prenovo še čakajo. Kinoteka je tako po 24 letih delovanja dobila razstavne prostore v velikosti 180 kvadratnih metrov, ob njih sta še vstopna točka z garderobo in manjšo trgovinico ter predavalnica.