Erbežnik ni bil izvoljen za ustavnega sodnika

Nova večina v državnem zboru?

Kandidat za ustavnega sodnika dr. Anže Erbežnik na javni predstavitvi v uradu predsednika republike

© Uroš Abram

Tudi ponovljeni razpis predsednika republike Boruta Pahorja za novega ustavnega sodnika ni bil uspešen. Predsednikov kandidat dr. Anže Erbežnik, ki si ga je na tem mestu zaželela SDS, namreč ni dobil dovolj glasov za izvolitev. Zmanjkala sta mu dva glasova, dobil jih je 44. Gre za še en pokazatelj nastajajoče nove večine v državnem zboru, Koalicije ustavnega loka?

Glasovanje je bil tajno, kdo vse od tistih, ki bi po nareku SDS moral glasovati za Erbežnika, tega ni storil, za zdaj ni znano. Je pa jasno, da bo moral predsednik republike razpis ponoviti še drugič. Jasno pa je tudi, da med doslej znanimi kandidati za ustavnega sodnika največ podpore uživa ustavni pravnik dr. Andraž Teršek, ki sicer kljub zagotovilom večine poslanskih skupin (iz opozicije in koalicije) ni dobil zadostne podpore v državnem zboru na glasovanju v prvotnem razpisu.

Glasovanje je bil tajno. Kdo vse od tistih, ki bi po nareku SDS moral glasovati za Erbežnika, tega ni storil?

K razmisleku ali morda to glasovanje res kaže na nastajajočo novo koalicijo navaja tudi dejstvo, da izvoljena ni bila niti kandidatka za viceguvernerko Banke Slovenije Arjana Brezigar Masten. Zakaj? V obeh primerih je bil namreč rezultat glasovanja povsem enak. Glasovalo je 82 poslank in poslancev, 44 za, 35 proti, tri glasovnice pa so bile neveljavne.