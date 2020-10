Za revolucijo ne bo aplikacije

Homoatrox / Wikimedia Commons

Letošnji beloruski prejemniki nagrade za svobodo misli so policistom z obrazov odstranjevali maske. V času, ko so se morali brez orožja zoperstaviti strahovladcu in je bilo vsem jasno, kje je prava stran zgodovine, je država policiji zagotavljala tisto, česar civilistom nikoli noče – anonimnost.

Policistom je veliko lažje tepsti protestnike, če lahko pred tem svoje ime in priimek pustijo doma. Ne le beloruskim. Tudi v ZDA poročajo o policistih, ki si prelepijo ime na jopiču, preden gredo civilistom prebirati kosti.

Večina sveta stoji križem rok in opazuje Belorusijo. A ne Apple: ta deluje proti beloruskim protestnikom. Upravljalcem platforme Telegram je zapovedal, naj ukinejo kanale, ki jih protestniki uporabljajo za koordinacijo in deanonimizacijo policistov. Podobno se je zgodilo že v Hong Kongu, ko je Apple odstranil aplikacijo, ki je protestnikom omogočala zbiranje informacij o protestih in policijskem odzivu. Bojmo se tehnologije, ki "zgolj" spoštuje lokalne zakonodaje!

