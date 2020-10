NIJZ objavil navodila za okužene in tiste, ki so bili okužbi izpostavljeni

NIJZ: Izolacija traja najmanj deset dni od začetka bolezni, če pa posameznik okužbo preboleva brez simptomov, pa deset dni od pozitivnega testa na prisotnost koronavirusa

Milan Krek, direktor NIJZ

© Anže Malovrh / STA

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je danes objavil navodila za tiste, ki so bili izpostavljeni okužbi z novim koronavirusom oz. so jim okužbo potrdili. Slednji naj ostanejo doma v izolaciji, ki se predvidoma zaključi po desetih dneh. Pogoj pa je, da so bili zadnjih 48 ur brez simptomov in znakov bolezni.

Na NIJZ poudarjajo, da je pomembno, da oseba, pri kateri so potrdili okužbo, ostane v izolaciji, kar pomeni, da ne sme zapuščati doma, omejiti mora stike z ostalimi osebami in dosledno upoštevati priporočila za preprečevanje širjenja bolezni.

Izolacija traja najmanj deset dni od začetka bolezni, če pa posameznik okužbo preboleva brez simptomov, pa deset dni od pozitivnega testa na prisotnost koronavirusa. Če je potek bolezni hujši ali ta traja dlje, se izolacija podaljša.

Kot so zapisali na NIJZ, kontrolni brisi oziroma kontrolna testiranja niso potrebna. Trajanje izolacije pa določi osebni oz. lečeči zdravnik.

Za tiste, ki so bili okužbi izpostavljeni, NIJZ v navodilih navaja, naj se v obdobju 14 dni od izpostavljenosti okužbi izogibajo vsem nenujnim stikom z ostalimi ljudmi. To še posebej velja za stike s starejšimi, tistimi s kroničnimi boleznimi in tistimi, ki imajo oslabljen imunski sistem (bolezni srca in ožilja, bolezni dihal, sladkorna bolezen, oslabljeno delovanje ledvic, zdravljenje raka ...). Pri njih je namreč tveganje za težji potek bolezni višje.

V obdobju 14 dni pa naj pozorno spremljajo svoje zdravstveno stanje. Če se v tem času pojavijo simptomi ali znaki covida-19 (slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, izguba vonja ali okusa, bolečine v žrelu...), naj ostanejo doma in pokličejo osebnega ali dežurnega zdravnika, kjer bodo prejeli nadaljnja navodila.

Na NIJZ ob tem opozarjajo, da je uporaba mask eden od ukrepov, ki lahko prispeva k obvladovanju širjenja novega koronavirusa. Pomembno pa je tudi, da se istočasno izvaja druge higienske ukrepe, kot so vzdrževanje priporočene medosebne razdalje, higiena kašlja in kihanja, pravilno umivanje rok ter izogibanje dotikanju obraza in sluznic, so zapisali.

Navodila so dostopna na spletni strani www.nijz.si/sl/izolacija.