»Pravljice so danes prijaznejše, avtorji pa si otrok skoraj ne upamo več prestrašiti«

IZJAVA DNEVA

"Seveda se vsak otrok na strašljive elemente odzove drugače. Ob istem prizoru bo nekdo odmahnil z roko in se nasmehnil, a drugega bodo še tedne tlačile nočne more. Psihologi so temu vprašanju posvetili veliko časa in praktično soglasno ugotovili, da je bistveno bolj od predstavljenega problema (ugrabitev, ljudožerstvo, umor, ...) pomembno, kako je zgodba povedana."

"Pravljice so danes prijaznejše, poudarek je na akciji in humorju, avtorji pa si otrok skoraj ne upamo več prestrašiti. To preprosto ni več družbeno sprejemljivo. Če je sporočilo 'ne hodi k vodi' nekoč v podzavest zapisovala pravljica, novo, a podobno sporočilo 'ne hodi pri rdeči čez cesto' prepuščamo sistemu, ki je seveda usmerjen v množično obveščanje, povprečja in ciljne skupine. Enako velja za vse strahove, vidne in nevidne, otipljive in neotipljive. Tako je pač lažje."

"Ali je to dobro za naše otroke, moramo seveda presoditi sami."

(Tomo Kočar, pisatelj in publicist, o tem, da so srhljivi elementi v pravljicah z razlogom; na MMC RTV SLO)