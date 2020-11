»Sovražni prevzem RTV-ja ni uspel«

Programski svet RTV Slovenija zavrnil pobudo za razrešitev generalnega direktorja Igorja Kadunca

Igor Kadunc ostaja generalni direktor RTV Slovenija

© Borut Krajnc

Kadrovanje Janševe vlade je naletelo na oviro. Programski svet RTV Slovenija je namreč na današnji seji zavrnil pobudo skupine svetnikov za predčasno razrešitev generalnega direktorja Igorja Kadunca. Med glasovanjem se je za razrešitev izreklo 14 svetnikov, proti jih je bilo devet, vzdržanih pa šest. Pobudniki bi morali za Kadunčevo razrešitev v 29-članskem svetu zbrati vsaj 15 glasov podpore. Janševa vladna koalicija je očitno vse šibkejša, pobude Koalicije ustavnega loka (KUL) pa morda že učinkujejo, saj se tudi vse več članov DeSUS in SMC nagiba k novi koaliciji, ki jo ponuja trenutna opozicija v sodelovanju z ekonomistom Jožetom P. Damijanom.

Kadunc je v zagovoru poudaril, da pri tokratni pobudi ni šlo za njega kot generalnega direktorja, ampak za vprašanje, kdo in kdaj bo neposredno posegel v uredniško politiko oziroma postavil nove vodilne na RTV Slovenija ter ključne urednike.

"Pri tokratni pobudi ni šlo zame kot generalnega direktorja, ampak za vprašanje, kdo in kdaj bo neposredno posegel v uredniško politiko oziroma postavil nove vodilne na RTV Slovenija ter ključne urednike."



Igor Kadunc,

generalni direktor RTV Slovenija

Novinarka TV Slovenija Eugenija Carl je denimo ob novici, da Kadunc ne bo razrešen, na Facebooku zapisala, da "sovražni prevzem RTV-ja ni uspel".

Pobudniki razrešitve, med katerimi jih je nekaj kasneje dejalo, da v resnici niso vedeli, kaj podpisujejo (med njimi pa ne manjka politično nastavljenih in tistih blizu stranki SDS) so Kaduncu med drugim očitali, da je javna RTV hiša med letoma 2017 in 2019 poslovala z izgubo.

Iz seznama glasovanja je razvidno, da so za razrešitev Kadunca glasovali Alojzij Bogataj, Nastia Flegar, Alenka Gotar, Janez Juhant, Kmetič, Janko Kos, Kušar, Leon Oblak, Robert Požonec, Andrej Prebil, Igor Prodnik, David Runco, Jelka Stergel in Ivan Štuhec. Proti so se izrekli Marija Aleš, Lado Ambrožič, Baškovič, Sašo Hribar, Matjaž Juhart, Matej Košir, Robert Pajek, Jože Poglajen in Špela Trobec. Glasovanja pa so se vzdržali Geza Erniša, Rok Hodej, Ložarjeva, Marija Orešnik, Gašper Salobir in Viki Twrdy.