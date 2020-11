VIDEO: Janša: »Položaj je zelo resen in nima smisla kar koli olepševati«

Predsednik vlade Janez Janša je v nagovoru med drugim dejal, da pred nami zima, mesec trdega boja z virusom in nato še meseci velike previdnosti

Predsednik vlade Janez Janša je že drugič v mesecu dni uradno nagovoril državljane republike Slovenije. Tudi tokrat se je osredinil na pandemijo novega koronavirusa. "Položaj je zelo resen in nima smisla kar koli olepševati. V imenu vlade najprej izrekam iskreno sožalje vsem, ki ste v pandemiji izgubili svoje najbližje," je dejal in napovedal nekaj težkih mesecev. To je označil za velikansko preizkušnjo za človeštvo kot celoto.

Celoten nagovor predsednika vlade RS si lahko ogledate v videoposnetku spodaj.

BmQMCaCezY4