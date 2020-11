Minister Gantar se bo odzval vabilu Jožeta P. Damijana

Kdaj se bosta sestala, še ni znano

Jože P. Damijan / Tomaž Gantar

© arhiv Mladine

Začasni zastopnik DeSUS Tomaž Gantar se bo odzval vabilu vodilnega pobudnika koalicije ustavnega loka Jožeta P. Damijana na pogovor, so za STA potrdili v DeSUS. Po njihovih navedbah gre za vljudnostno srečanje, medtem ko se bo vodstvo stranke z Damijanom predvidoma sestalo po volilnem kongresu, ki bo 28. novembra, torej z novim predsednikom.

Damijan je minuli teden v četrtek potrdil, da je programski dokument, v katerem so se štiri opozicijske stranke poenotile o ključnih programskih prioritetah alternativne, nove vlade do volitev 2022, z vabilom k pogovorom poslal tudi prvakom koalicijskih SMC, NSi in DeSUS.

V SMC so že v četrtek ocenili, da je čas, ki so si ga opozicijske stranke izbrale za poskus oblikovanja nove večine, zaradi težkih epidemioloških razmer neprimeren. Prvak NSi Matej Tonin se je z Damijanom že sestal v petek. Tonin je pogovor označil konstruktiven, a NSi po njegovih navedbah "ne more sodelovati pri alternativnih vladnih poskusih".

V DeSUS so včeraj pojasnili, da se bo z Damijanom sestal Gantar, ki začasno vodi DeSUS po odstopu Aleksandre Pivec z mesta predsednice stranke. Kdaj se bosta sestala, ne razkrivajo, poudarjajo pa, da gre za vljudnostno srečanje. Pogovorov o morebitnem sodelovanju v koaliciji ustavnega loka, h katerim vabi Damijan, se bo namreč predvidoma udeležilo novo vodstvo stranke. Na njen vrh se želi ponovno zavihteti Karl Erjavec.