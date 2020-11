Parlament odstavil predsednika

V Peruju odstavil predsednika države Martina Vizcarro, ki je obtožen korupcije

Martín Vizcarra

© Wikimedia Commons

Perujski parlament je včeraj odstavil predsednika države Martina Vizcarro, ki je obtožen korupcije. Za njegovo odstavitev je glasovalo 105 poslancev perujskega kongresa, 19 jih je bilo proti, štirje so se vzdržali. Vizcarra je ves čas zanikal obtožbe in to je ponovil tudi pred glasovanjem v parlamentu. Opoziciji je očital, da poskuša destabilizirati državo.

"V dveh letih in osmih mesecih v vladi ste bili vi (perujski narod) moja največja opora in moč," je po glasovanju v parlamentu na Twitterju zapisal Vizcarra. "Skupaj smo zgradili to pot kljub težavam. Odhajam s čisto vestjo, z visoko dvignjeno glavo in opravljeno dolžnostjo," je dodal.

Položaj predsednika države bo po pričakovanjih za nekaj mesecev začasno prevzel predsednik kongresa Manuel Merino, poročajo tuje tiskovne agencije.

Vizcarra je obtožen, da je prejel 2,3 milijona solov (540.000 evrov) podkupnine od gradbenega podjetja, ko je bil še guverner pokrajine Moquegua. Na tem položaju je bil od leta 2011 do leta 2014.

57-letnik je prvi poskus odstavitve sredi septembra prestal. Takrat so mu očitali, da je poskušal ovirati preiskavo o vladni pogodbi z malo znanim pevcem za izvedbo motivacijskih tečajev za zaposlene na ministrstvu na kulturo, čeprav za to ni bil usposobljen. Pogodba je bila vredna okoli 40.000 evrov.

Vizcarra, ki ni član nobene politične stranke, je položaj prevzel leta 2018, potem ko je njegov predhodnik Pedro Pablo Kuczynski odstopil zaradi obtožb o korupciji.