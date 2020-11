Minister Gantar: »Za 14 dni bi morali še strožje omejiti nenujne dejavnosti, tudi javni promet«

"Z mojega stališča in ministrstva sem dolžan predlagati ukrepe, če že odgovarjam za to," je poudaril minister za zdravje Tomaž Gantar

Tomaž Gantar

© Borut Krajnc

Za 14 dni bi morali uvesti še nekoliko strožje ukrepe, omejiti nenujne dejavnosti, tudi javni promet, predvsem pa v tem času še ne bi smeli sproščati ukrepov, saj še nismo dosegli dovolj stabilnega stanja, je minister za zdravje Tomaž Gantar navedel v predlogu vladi. Za STA je zanikal, da s sprejetjem predlogov pogojuje svoje ministrovanje.

Gantar je zavezan, da vladi tedensko podaja predloge ukrepov za obvladovanje epidemije novega koronavirusa. Doslej je dajal predvsem predloge, povezane s področjem zdravja, opozorjen pa je bil, da jih mora podajati za celoto, kar je tudi storil, je pojasnil za STA.

V ponedeljek je tako vladi podal predlog ukrepov glede na aktualno epidemiološko sliko, in sicer gre po njegovih besedah za nekoliko blažji predlog, kot ga je konec tedna predstavila strokovna skupina, podoben pa je ukrepom, kot so veljali že spomladi. Kot je pojasnil, gre predvsem za omejitve nenujnih dejavnosti, tudi javnega prometa. "Verjetno zdaj v teh 14 dneh ne bi bilo nobene tragedije, če nekdo ne more kupiti pohištva ali pa novega avtomobila ali kaj podobnega," je ocenil minister.

Ob tem je poudaril, da se v celoti zaveda tudi težav, v katerih smo kot država zaradi omejitev na področju gospodarstva. A je opozoril na omejeno zmogljivost zdravstva in bolnišnic, ki delajo vedno težje, saj se obremenitve še vedno večajo, prav tako se še vedno povečuje število umrlih s covidom-19. "Z mojega stališča in ministrstva sem dolžan predlagati ukrepe, če že odgovarjam za to," je poudaril.

Pojasnil je, da je bila omejitev gibanja na en kilometer od stalnega prebivališča tudi eden od predlogov strokovne skupine, ki pa ga v svoje predloge ni vključil, glede na to, da so se razmere v zadnjih dneh vendarle nekoliko izboljšale. Se pa strinja s strokovno skupino, da če se bodo v teh dneh razmere še poslabševale in se število novo sprejetih v bolnišnice ne bo zmanjševalo, "pridejo v poštev tudi strožji ukrepi".

Sicer pa Gantar v svojem predlogu navaja, da bi ukrepe po 14 dneh začeli postopno sproščati, saj bi z delno zaostritvijo ukrepov v tem času dosegli takšno izboljšanje, da bi lahko potem tudi po sproščanju ukrepov epidemiologi ponovno sledili stikom okuženih, kar je ključno za obvladovanje širjenja okužb v prihodnje. V tem trenutku pa razmere po njegovem prepričanju še ne omogočajo sproščanja, niti na področju šolstva ne, tako da bi tudi šole v prihodnjih dveh tednih še ostale zaprte.

"Če sem odgovoren za neko področje in se pač ne upošteva stališč, potem se seveda slej ko prej verjetno tudi ne da več delati. Ampak ni bilo pa v tem trenutku in v zvezi s temi ukrepi nobenega govora ne z moje strani ne s strani predsednika vlade o kakršnem koli odstopu."

Kot je opozoril minister, še vedno zaznavajo povečano število hospitalizacij bolnikov s covidom-19 tako v akutnih obravnavah kot v intenzivnih. Predlogi, ki so jih sprejemali nazadnje, bi morali že polno prijeti, toda po njegovem mnenju se to pozna še premalo, zato je še vedno zelo veliko tveganje za poslabšanje.

Na vprašanje, kdaj bi lahko vlada odločila o ponedeljkovih predlogih, je Gantar pojasnil, da se lahko to zgodi kadarkoli, na redni ali izredni seji, lahko tudi dopisno, a da zaenkrat še ni znano. Po njegovih besedah bodo nenazadnje tudi videli, kakšni bodo današnji in sredini podatki o okužbah in covidnih bolnikih. Pri tem pa je kot problem izpostavil, da vsak sprejeti ukrep učinkuje šele po približno dveh tednih, zato ob poslabševanju razmer vsak dan čakanja na sprejetje novih ukrepov predstavlja "dodaten dan zamika".

Zanikal pa je, da naj bi s sprejetjem predlaganih ukrepov pogojeval svoj obstoj na ministrstvu za zdravje. "Nikomur nisem pogojeval ničesar, tudi predsedniku vlade nisem omenjal svojega odstopa," je poudaril. Ugibanje o njegovem odstopu tudi s strani medijev je sicer po njegovih besedah logično. "Če sem odgovoren za neko področje in se pač ne upošteva stališč, potem se seveda slej ko prej verjetno tudi ne da več delati. Ampak ni bilo pa v tem trenutku in v zvezi s temi ukrepi nobenega govora ne z moje strani ne s strani predsednika vlade o kakršnem koli odstopu," je zatrdil.