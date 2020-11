Pri vsakem petem bolniku s covidom-19 v 90 dneh potrdili psihične težave

V raziskavi so prav tako ugotovili, da je pri ljudeh z že obstoječo duševno boleznijo za 65 odstotkov večja verjetnost diagnoze covida-19 kot pri tistih brez nje

Številni, ki so premagali covid-19, so podvrženi velikemu tveganju za razvoj duševne bolezni, so po obsežni študiji opozorili psihiatri. Pri kar 20 odstotkih tistih, ki so jim potrdili okužbo z novim koronavirusom, so se namreč v 90 dneh po okužbi pojavile psihične težave, na spletni strani poroča Reuters. Najpogosteje so pri bolnikih, ki so okrevali po covidu-19, ugotovili anksioznost, depresijo in nespečnost. Prav tako so raziskovalci ugotovili znatno večje tveganje za demenco.

Ljudje so bili zaskrbljeni, da bodo tisti, ki bodo premagali covid-19, bolj izpostavljeni težavam z duševnim zdravjem, in naše ugotovitve (...) kažejo, da je to verjetno," je ugotovitve raziskave pospremil profesor psihiatrije na britanski univerzi v Oxfordu Paul Harrison.

"Zdravniki in znanstveniki po vsem svetu bi morali nujno raziskati vzroke in določiti nova zdravljenja duševnih bolezni po covidu- 19," je pozval Harrison in dodal, da bi morali zdravstveni sistemi zagotoviti ustrezno oskrbo.

V raziskavi, ki jo je objavila revija Lancet Psychiatry, so elektronsko analizirali zdravstvene kartoteke 69 milijonov ljudi v ZDA, od tega več kot 62.000 primerov covida-19.

V treh mesecih po pozitivnem rezultatu testa na okužbo z novim koronavirusom so pri enem od petih prvič diagnosticirali anksioznost, depresijo ali nespečnost, kar je dvakrat več kot pri ostalih bolnikih v istem obdobju, so ugotovili raziskovalci.

Strokovnjaki za duševno zdravje, ki niso bili neposredno vključeni v raziskavo, so ugotovitve pospremili z navedbami, da to podkrepljuje dokaze, da lahko covid-19 vpliva na možgane in um, kar povečuje tveganje za številne duševne bolezni.

"To je verjetno posledica kombinacije psiholoških stresorjev, povezanih s to določeno pandemijo, in fizičnih posledic bolezni," je dejal psihiater na londonski univerzi Michael Bloomfield.

Simon Wessely, profesor psihiatrije na londonski kraljevi fakulteti, je dejal, da je ugotovitev, da so osebe z duševnimi motnjami bolj izpostavljene tveganju za okužbo z novim koronavirusom, podobna ugotovitvam, do katerih so prišli že med izbruhih nalezljivih bolezni v preteklosti.

"Covid-19 vpliva na centralni živčni sistem in lahko neposredno poveča nadaljnje motnje. A ta raziskava potrjuje, da to ni celotna zgodba ter da tveganje povečuje predhodno slabo zdravstveno stanje," je še dejal.