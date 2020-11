Tudi v Avstriji ponovno popolno zaprtje

Stroge omejitve

Fotografija je simbolična

© pixabay.com

Zaradi zaostrovanja epidemije novega koronavirusa zdaj tudi Avstrijce čaka ponovno popolno zaprtje države.Astrijski mediji poročajo o vrsti strogih omejitev, ki bodo v veljavi od 17. novembra do 6. decembra. V prvi vrsti bo drastično omejena svoboda gibanja in druženja, zapirajo se tudi vse nenujne trgovine. Stroge omejitve gibanja, ki so doslej veljale le ponoči, bodo od torka podaljšane na ves dan. Izjeme, ki bodo dovoljevale odhod od doma, bodo opredeljene strožje kot doslej.

Z izjemo članov istega gospodinjstva bodo dovoljena le še srečanja z življenjskim partnerjem, ki ne živi v istem gospodinjstvu, z enim samim najožjim sorodnikom oziroma z eno samo pomembno povezano osebo, osnutek povzema avstrijska tiskovna agencija APA.

Med izjemami, ki dovoljujejo odhod iz stanovanja, bodo med drugim še oskrba oziroma pomoč osebam, ki to nujno potrebujejo, uresničevanje in izpolnjevanje "družinskih pravic in obveznosti", nakup osnovnih dobrin ter obisk pri zdravniku. Izrecno so navedeni tudi obiski pokopališč in sprehodi hišnih ljubljenčkov ter rekreacija.

Dovoljen bo odhod na delo, "v kolikor je to res potrebno", a oblasti vsem svetujejo prehod na delo od doma, če je to le mogoče.

Nova pravila glede šolanja bo medtem v ločeni uredbi zapisalo ministrstvo za šolstvo. A kot piše APA, praktično ni več dvoma, da bo do 6. decembra ves pouk potekal le na daljavo. Tudi vrtci se bodo v veliki meri zaprli. Omogočeno naj bi bilo sicer nujno varstvo otrok.

Obenem se v Avstriji s torkom zapirajo vse nenujne trgovine - z izjemo živilskih trgovin, drogerij in lekarn ter še nekaterih drugih, kot npr. trgovin z medicinsko opremo, izdelki za kmetijstvo in hrano za živali, bencinskih črpalk, bank, pošt in trafik ter delavnic za popravilo koles in avtomobilov. Odpiralni čas bo dovoljen le med 6. in 19. uro.

Ustavljajo se številne storitvene dejavnosti, ki terjajo fizično bližino, med drugim frizerske.

V bolnišnicah bo odslej dovoljen le še en obisk tedensko na bolnika, če bo ta v bolnišnici več kot sedem dni. Določene izjeme bodo veljale za nosečnice, mladoletne in osebe, ki ne morejo skrbeti same zase. Zaposleni v zdravstvu bodo morali najmanj enkrat tedensko opraviti test na novi koronavirus. Podobna pravila bodo veljala v domovih za ostarele.