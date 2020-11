Tedenski napovednik kulturnih dogodkov

Priporočamo 36. Slovenski knjižni sejem, ki bo letos potekal virtualno, spletni prenos koncerta vokalistke Sainkho Namtchylak iz Tuve, koncert ljubljanske pop zasedbe AKA Neomi, premiero hibridnega solo performansa Luke Prinčiča, britanski dokumentarni fim Duran Duran: Nekaj morate vedeti, ki predstavi štiri desetletja dolgo ustvarjanje skupine, futuristični avdiovizualni spektakel Flying Lotusa.

AKA Neomi

© Uroš Abram

Ponedeljek, 23. novamber

Preko spletne platforme Aksioma Ljubljana bo ob 17.00 potekal spletni pogovor z italijanskim umetnikom Silviom Lorussom in nemškim umetnikom Sebastianom Schmiegom v okviru programa Hiperzaposlovanje. Moderator: Davor Mišković

Na Facebooku Galerije Škuc Ljubljana bo ob 19.00 v okviru cikla Ropotarnica dvojni koncert, na katerem se bosta predstavila Tine Vrabič (NITZ) in Appulso. NITZ bo prvič bo v živo predstavil svoj novi EP, za scenografijo in vizualizacije pa bo poskrbela Stella Ivšek (VJ 5237). Boštjan Simon v projektu Appulso raziskuje bogastvo poliritmije s pomočjo pol-modularnega sistema analognih sintetizatorjev in ritem mašin, za vizualno podobo pa bo poskrbela Lina Rica.

Na spletni strani bo ob 18.00 odprtje 36. Slovenskega knjižnega sejma s podelitvijo Schwentnerjeve nagrade 2020 in literarnim branjem nagrajenk in nagrajencev za poezijo.

Torek, 24. november

Na spletni strani in Facbook strani Slowinda bo ob 20.00 potekal koncert 7. Slowindove pomladi z naslovom Praorodja. Na njem bosta svoje avtorske skladbe predstavila mednarodna uveljavljena solista in skladatelja Luka Juhart & Uroš Rojko.

Sreda, 25. november

V okviru CoFestivala bo ob 21.00 preko platforme Dice potekal spletni prenos koncerta vokalistke Sainkho Namtchylak iz Tuve, ki bo predstavila mešanico tradicionalnih grlenih pevskih tehnik, ki izhajajo iz kultur Srednje Azije, in sodobnih vokalnih akrobacij.

78H37gYVsL4

Četrtek, 26. november

Slovenski etnografski muzej bo ob 13.00 prek platforme Zoom pripravil spletni kolokvij ob 100-letnici rojstva dr. Branislave Sušnik (1920-1996), znanstvenice, etnologinje, antropologinje in etnolingvistke slovenskega rodu, ki je živela v Paragvaju. Kolokvij bo predstavil raziskovanja in dosežke ter življenje dr. Sušnikove v Paragvaju, njeno 45 letno delo v Etnografskem muzeju Andrés Barbero v Asunciónu in spremno publikacijo, ki jo Slovenski etnografski muzej izdaja ob tem ljubileju.

Z odra Kina Šiška Ljubljana bo ob 21.00 prek platforme Dice potekal spletni prenos koncerta ljubljanske pop zasedbe AKA Neomi.

YVAzdH5Uxts

Petek, 27. november

V Fotopubovem projektnem prostoru Ljubljana bodo ob 18.00 odprli razstavo "Začasno. Do nadaljnjega.", ki združuje pet interdisciplinarnih umetnikov: Katarino Dekleva, Nušo Jelenec, Janjo Kosi, Marušo Račič in Primoža Zorka. Razstava pripoveduje o strategijah in povezovanjih, ki se dogajajo v prostorih, kot tudi takrat, ko ni več strehe nad glavo. Gre za refleksijo o tem, kako začasnost vpliva na kreativne procese in mentalni prostor, ter poskus krepitve zavesti o pomenu ohranitve kreativnih mrež in učinkov na nivoju lokalnih skupnosti kot tudi širše – navkljub prostorskemu manku. Aktiviranje bolj kreativnih, sodelovalnih in solidarnih scenarijev prihodnosti pa je še toliko pomembneje v luči trenutne začasnosti, ki bo do nadaljnjega ostala z nami. Kuratorka razstave: Teja Kosi

Iz Kina Šiška Ljubljana bo ob 18.00 potekal spletni prenos razprave Borderline sindrom in obrambne energije v okviru nagrade Igorja Zabela. Z njo obeležujejo 20. obletnico Evropskega bienala sodobne umetnosti Manifesta 3 v Ljubljani, ki jo je koordiniral Igor Zabel. Z gostjami Šejlo Kamerić, Renato Salecl in Kathrin Rhomberg se bodo vrnili k osrednji temi tega bienala, da jo osvetlijo z gledišča današnje realnosti.

Na TV Slovenija 1 bo ob 23.05 na ogled dokumentarni film Kubrick o sebi, v katerem Stanley Kubrick v intervjuju s filmskim kritikom Michelom Cimentom razkrije veliko o svojih filmskih mojstrovinah. Najskrivnostnejši ameriški filmar je bil vse življenje odmaknjen od javnosti, kar je obrodilo nepregledno število interpretacij in teorij umetniških zarot o skrivnih elementih njegovih filmskih mojstrovin. Režija: Grégory Monro

8Vw3sbx0enM

Sobota, 28. november

Na spletni strani bo ob 20.00 premiera hibridnega solo performansa Luke Prinčiča, ki z uporabo predhodno posnetih in v realnem času zajetih avdiovizualnih elementov in besedil ustvarja pogosto mrzličen in kaotičen preplet podatkov, podob in šumov. trans.fail je telematska raziskava o dosežkih in spodrsljajih medijev/spola. Kako razumeti, uporabiti in/ali uresničiti (družbeni) spol kot medij za nomadsko misel? Kako so podobje in zaledni algoritemski sistemi sodobnih digitalnih medijev spolno zaznamovani (gendered)? (Družbeni) spol ponavadi razumemo kot utelešeno izkušnjo, ki ni ločena od fizičnega telesa, a digitalni mediji to trditev postavljajo pod vprašaj. Fluidnost spola se dojema kot neuspeh, kot napako v sistemu, pa vendar utelešen, živ izraz preko telematskega performansa odpira nove, še neraziskane perspektive.

Na platformi Mixcloud bo ob 22.00 potekal spletni prenos futurističnega avdiovizualnega spektakla Flying Lotusa, ki se mu bodo pridružili nekateri najbolj zanimivi varovanci in varovanke njegove cenjene založbe Brainfeeder. Brandon Coleman, Teebs in Salami Rose Joe Louis.

qrpOugAwHc4

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.45 na ogled film Med policami, preprost, vendar mojstrski prikaz življenja delavcev v vzhodnonemški provinci, postavljen v zakulisje potrošniške družbe, prežet s toplimi čustvi in posvečen posameznikom, za katere se zdi, da življenje teče mimo njih. Režija: Thomas Stuber

hMZxniJ0AEA

Nedelja, 29. november

Na TV Slovenija 2 bo ob 20.55 na ogled britanski dokumentarni fim Duran Duran: Nekaj morate vedeti, ki predstavi štiri desetletja dolgo ustvarjanje skupine, prepredeno s slavo, velikimi uspehi in strmimi padci, svetovnimi turnejami, snemanji eksotičnih videospotov, norimi zabavami in oboževalci. Režija: Zoe Dobson

wPG-udt_Zmk