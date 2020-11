Zadnji festival dramske pisave

Danes ob 21.00 na Facebook straneh Društva KUD Krik, Mestnega gledališča Ljubljanskega, Slovenskega mladinskega gledališča, SNG Drama Ljubljana, SNG Maribor, SNG Nova Gorica, SLG Celje, Prešernovega gledališča Kranj, Lutkovnega gledališča Ljubljana in Lutkovnega gledališča Maribor

Najraje bi se vdrla v zemljo

Festival dramske pisave Vzkrik se letos v svoji četrti in tudi zadnji ediciji iz Mestnega gledališča ljubljanskega seli na splet. Štiridnevni festival, ki bi se moral zgoditi marca, bo tokrat potekal v obliki celovečernega dogodka, spletni format pa bo predstavil eksperiment potencialne virtualne živosti dramatike.

Spletni prenos v živo bo potekal pod tehničnim vodstvom Vida Merlaka, povezovala pa ga bosta igralca Tamara Avguštin in Stane Tomazin. Program bo sestavljen iz video predstavitev neuprizorjenih bralnih uprizoritev ter gostovanj gledaliških in literarnih strokovnjakov, ki bodo ponudili uvid v potenciale razvoja in uprizarjanja sodobne dramatike. Problematizirali bodo polje zvočnih in radijskih potencialov izvedbe dramskih besedil, spletnega in knjižnega objavljanja dramatike, njene digitalne in virtualne prihodnosti ter možnosti in prostora za njeno uprizarjanje.

Sodelovali bodo: urednika spletne platforme ArsLitera Aljaž Krivec in Anja Radaljac, urednik revije Adept Jaka Smerkolj Simoneti, urednica igranega radijskega programa ARS Vilma Štritof, dramaturg, teatrolog in profesor Blaž Lukan ter dramaturginja in urednica MGL knjižnice Petra Pogorevc.

V režiji osmih gledaliških režiserjev: Žive Bizovičar, Žige Hrena, Brine Klampfer, Eve Kokalj, Mojce Madon, Luke Marcena, Nine Ramšak in Aljoše Živadinova Zupančiča bo na ogled virtualna video interpretacija besedil osmih dramskih avtorjev: Varje Hrvatin, Brine Klampfer, Nike Korenjak, Gašparja Mariniča, Tjaše Mislej, Jerneja Potočana, Petra Rezmana in Suzane Tratnik.

