Tonin preusmerja pozornost

Minister za obramno vztraja, da je treba 780 milijonov nujno porabiti za vojsko

Matej Tonin

© Borut Krajnc

Z zakonom o investicijah v Slovensko vojsko, sprejetim v petek, se po besedah ministra za obrambo Mateja Tonina končuje njeno 10-letno zanemarjanje. Varnostno okolje je vse bolj negotovo, na kar nas opominjajo tudi nedavni teroristični napadi v naši neposredni bližini, zato vse države pospešeno vlagajo v svojo varnost, je objavil na Twiitterju.

"Kdor nasprotuje temu, da odstotek proračuna namenimo varnosti, predlaga ukinitev Slovenske vojske," je minister poudaril v včerajšnjem tvitu po tem, ko sta Levica in SD v soboto začeli zbirati podpise za začetek postopkov za razpis referenduma o vojaških investicijah. "Komur je odstotek proračuna preveč za varnost vojakov, naj pove, da mu njihova življenja niso pomembna. Zame so neprecenljiva!" je dodal.

Ministrstvo za obrambo pa je v tvitu izpostavilo, da je varnost predpogoj za obstoj države in družbe, da lahko normalno in varno živimo, delamo in ustvarjamo. "Za varno in uspešno Slovenijo!" so pozvali.

"Komur je odstotek proračuna preveč za varnost vojakov, naj pove, da mu njihova življenja niso pomembna. Zame so neprecenljiva!" je dodal.

Zakon predvideva 780 milijonov evrov sredstev za vojaške naložbe v prihodnjih šestih letih, od tega večino za nakup oklepnih vozil in za vzpostavitev srednje bataljonske bojne skupine.

Rok za zbiranje 2500 podpisov za začetek referendumskih postopkov je sedem dni. Če jih bodo pobudniki zbrali dovolj, bo nato predsednik DZ razpisal 35-dnevni rok za zbiranje 40.000 podpisov za zahtevo za razpis referenduma.

Vlada je državnemu zboru že predlagala sprejetje sklepa, da bi bil razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o vprašanju investicij in posodobitve Slovenske vojske ustavno nedopusten.