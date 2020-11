Cepivo proti covidu-19 AstraZenece v povprečju 70-odstotno učinkovito

Gre za vmesne rezultate obsežnih kliničnih preizkušanj, ki jih izvajajo v Veliki Britaniji in Braziliji

© pixabay.com

Britansko farmacevtsko podjetje AstraZeneca je danes sporočilo, da je cepivo, ki ga proti covidu-19 razvijajo skupaj z Oxfordsko univerzo, na kliničnih preizkušanjih v povprečju 70-odstotno učinkovito. Gre za vmesne rezultate obsežnih kliničnih preizkušanj, ki jih izvajajo v Veliki Britaniji in Braziliji.

"Učinkovitost in varnost potrjujeta, da bo cepivo zelo učinkovito proti covidu-19 in da bo imelo takojšen vpliv na krizo javnega zdravja," je sporočil izvršni direktor AstraZenece Pascal Soriot.

Cepivo je sicer za zdaj manj učinkovito od tistih, ki jih razvijajo Pfizer in BioNTech ter Moderna in ki so v kliničnih preskušanjih izkazali več kot 90-odstotno učinkovitost.

AstraZeneca in univerza Oxford pri razvoju cepiva uporabljata bolj tradicionalno tehnologijo, zaradi česar je cenejše in ga je lažje skladiščiti, ker ga ni potrebno hraniti pri izredno nizkih temperaturah, ampak na temperaturi med dvema in osmimi stopinjami Celzija za najmanj šest mesecev.

V44g5rzCanw

Podjetje AstraZeneca je še ocenilo, da je njihovo cepivo izredno učinkovito pri preprečevanju koronavirusne bolezni 19, saj nihče od udeležencev ni razvil hujše oblike bolezni in ni potreboval zdravljenja v bolnišnici.

Vmesni rezultati se nanašajo na več kot 20.000 ljudi, od katerih jih je 131 zbolelo za covidom-19.

AstraZeneca in univerza Oxford pri razvoju cepiva uporabljata bolj tradicionalno tehnologijo, zaradi česar je cenejše in ga je lažje skladiščiti, ker ga ni potrebno hraniti pri izredno nizkih temperaturah, ampak na temperaturi med dvema in osmimi stopinjami Celzija za najmanj šest mesecev.

Učinkovitost cepiva je bila sicer 90-odstotna v prvi skupini ljudi, ki so prejeli dva odmerka cepiva v razmaku enega meseca - en polovični odmerek in enega celega. V drugi skupini pa je bilo 62-odstotno učinkovito, ko so prejeli dva cela odmerka cepiva.

Profesor z Oxfordske univerze Andrew Pollard meni, da zadnje ugotovitve kažejo, da razvijajo učinkovito cepivo, ki bo rešilo mnoga življenja. Klinična preizkušanja namreč kažejo, da je eden od režimov odmerjanja cepiva 90-odstotno učinkovit, če ga bodo uporabili, pa bi z načrtovanimi zalogami cepiva lahko cepili več ljudi.

Klinično preizkušanje v tretji fazi bodo sicer izvedli na 60.000 ljudeh po vsem svetu, med drugim v ZDA, na Japonskem, v Rusiji, Južni Afriki, Keniji in Latinski Ameriki.

Pri AstraZeneci so še sporočili, da bodo takoj pripravili vse potrebno za predložitev podatkov pristojnim oblastem po svetu, ki lahko izdajo začasno ali zgodnjo odobritev. Pri Svetovni zdravstveni organizaciji pa bodo zaprosili za uvrstitev na nujni seznam, da bi pospešili dostopnost cepiva v državah z nizkim prihodkom.

Dodali so še, da bodo po potrditvi v letu 2021 lahko izdelali do tri milijarde odmerkov cepiva.