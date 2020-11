Papež: »Migranti ne ogrožajo krščanske kulture«

"Zavrniti migranta, ki se bori za preživetje, iz strahu za krščansko kulturo, je napačno predstavljanje tako krščanstva kot kulture"

Papež Frančišek

© Pikrepo.com

Papež Frančišek, ki velja za odločnega zagovornika pravic beguncev, je v knjigi, ki je izšla v ponedeljek, poudaril, da migracije ne ogrožajo krščanstva. Obsodil je tudi populistične voditelje, ki "svoje sovraštvo usmerjajo proti namišljenim sovražnikom, da bi odvrnili pozornost od resničnih težav".

"Zavrniti migranta, ki se bori za preživetje, iz strahu za krščansko kulturo, je napačno predstavljanje tako krščanstva kot kulture," je poudaril papež v knjigi Pustite nas sanjati, ki je nastala po pogovoru papeža z britanskim piscem biografij Austenom Ivereighom. Kot je dodal, migracije ne ogrožajo krščanstva razen v mislih tistih, ki imajo korist od takšnih trditev.

Če slavimo Božjo besedo in ne sprejmemo tujcev, ki potrebujejo pomoč, niti ne priznamo, da so tudi oni Božji otroci, je to spodbujanje kulture, ki je krščanska le po imenu, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP poudaril Frančišek.

Naslovnica nove knjige papeža Frančiška v različnih jezikih

© Vatican News

Papež, ki je tudi sam potomec italijanskih priseljencev v Argentini, redno izraža solidarnost z migranti, ki prečkajo Sredozemsko morje, žaluje za tistimi, ki na poti izgubijo življenje, ter obsoja bogate države, ki jih nočejo sprejeti.

"Fantazija nacionalnega populizma v državah s krščansko večino je obramba 'krščanske civilizacije' pred domnevnimi sovražniki, pa naj bo to islam, Judje, Evropska unija ali Združeni narodi."



Papež Frančišek

V knjigi je poudaril, da ni dopustno zavračati migracij na način, da pustimo več sto migrantov umreti med nevarnim prečkanjem morja ali puščave. "Pred Gospodom bomo odgovarjali za vsako od teh žrtev," je opozoril.

Obsodil je tudi voditelje, ki "svoje sovraštvo usmerjajo proti namišljenim sovražnikom, da bi odvrnili pozornost od resničnih težav". "Fantazija nacionalnega populizma v državah s krščansko večino je obramba 'krščanske civilizacije' pred domnevnimi sovražniki, pa naj bo to islam, Judje, Evropska unija ali Združeni narodi," je bil oster papež.

