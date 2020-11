Koliko Hrvatov ne verjame v obstoj novega koronavirusa?

Raziskava

© Geralt / Pixabay

Raziskava zagrebškega inštituta za družbene raziskave je pokazala, da v hrvaških regijah maske kot sredstvo za zajezitev širjenja novega koronavirusa zavrača med 8 in 15 odstotkov prebivalcev. Največ jih je na zahodu države, najmanj pa v Dalmaciji. Da novi koronavirus sploh obstaja, pa ne verjame 2,7 odstotka Hrvatov, je ugotovila raziskava.

Najmanj nasprotnikov uporabe mask je v Dalmaciji, oziroma skoraj 92 odstotkov vprašanih, je pokazala raziskava, ki jo je na regionalni televiziji N1 predstavil Branko Ančić z zagrebškega inštituta za družbene raziskave. V ostalih hrvaških regijah je med 12,2 in 15,8 odstotka tistih, ki zavračajo uporabo mask.

Najbolj nasprotujejo uporabi mask v zahodni Hrvaški, ki je tudi najbolj prizadeta z okužbami z novim koronavirusom. A na podlagi raziskave ni možno povezati teh mnenj vprašanih z epidemiološko sliko v tem delu države, je poudaril Ančić.

Pojasnil je, da so raziskavo o tem, koliko prebivalci spoštujejo epidemiološke ukrepe, izvedli avgusta, septembra in delno oktobra na nacionalno reprezentativnem vzorcu. Pri odkrivanju števila "antimaskerjev" so kombinirali dva kazalca, in sicer oceno nevarnosti novega koronavirusa ter oceno ukrepov.

Ko gre za strankarske preference, je največ "antimaskerjev" na skrajni desnici, predvsem v opozicijskih strankah Most in Domovinsko gibanje. Med njihovimi privrženci jih četrtina nasprotuje uporabi mask, več kot polovica pa jih meni, da novi koronavirus sploh ne obstaja.

Ob tem so ugotovili, da 87 odstotkov vprašanih zaupa znanstvenim objavam glede bolezni covid-19. Obstaja pa tudi 2,7 odstotkov takih, ki menijo, da virus ne obstaja, je dejal.

Raziskava je pokazala, da je nasprotnikov uporabe mask več med prebivalci s srednješolsko in univerzitetno izobrazbo kot med tistimi, ki imajo samo osnovno šolo ali pa niso zaključili osnovnošolskega izobraževanja. Manj nasprotnikov mask je med starejšimi prebivalci, je dejal Ančić.

Privrženci desne sredine, v katero sodi vladajoča HDZ, večinoma podpirajo epidemiološke ukrepe, tako kot tudi večina ostalih volivcev sredinskih strank. Tudi med privrženci levosredinskih in levičarskih strank je več tistih, ki spoštujejo priporočila epidemiologov, čeprav so med njimi tudi tisti, ki ne verjamejo, da novi koronavirus sploh obstaja.