Policisti protestnikom v avtomobilih pisali kazni zaradi hupanja

Protestniki so prepričani, da je policija dobila navodila, da je treba protestnike na vsak način kaznovati, ne glede na to, da s svojimi dejanji niso nikakor ogrožali zdravstvene situacije

Petkovi protesti so danes potekali v avtomobilih, ki so zasedli ulice okoli parlamenta. Proteste so s koles preselili v avtomobile zaradi novih vladnih ukrepov oziroma prepovedi zbiranja na javnih mestih. Vlada je namreč po njihovih besedah med drugim ponovno dokazala, "da izkorišča epidemijo za diktaturo, represijo in kršenje temeljnih pravic, kot je pravica do izražanja".

Med drugim jih je zmotil šesti protikoronski zakonski paket, ki poleg pomoči gospodarstvu povišuje kazni za organizatorje zbiranja ljudi na javnih krajih v času, ko je to zaradi epidemije prepovedano, na od 1200 do 12.000 evrov. Gre za nesorazmerno visoke kazni, ki so posledica izrazito političnih in ne strokovnih odločitev, so dodali.

V sporočilu za medije po protestu so v Protestni ljudski skupščini zapisali, da je policija protestnikom, ki so se sami vozili v svojih avtomobilih, napovedala, da bodo dobili kazni za nedovoljeno zbiranje. "Na vprašanje, za kakšno zbiranje naj bi šlo in kako lahko vožnja z avtomobilom po ulici vpliva na širjenje virusa covid-19, policija ni imela nikakršnih odgovorov," so navedli.

"Z današnjim večerom je postalo povsem očitno, da ne živimo več v demokraciji, temveč v diktaturi Janše in Hojsa! Policija je brez razumljivega razloga zaprla večino ulic v mestnem središču, da bi preprečila protestnikom vožnjo v bližini Vlade ali Državnega zbora. Poleg tega so protestniki-vozniki prejeli tudi več za lase privlečenih kazni: oviranje prometa, hupanje in neprimerno uporabo smernikov, ki pa nikakor niso tako zaskrbljujoče kot pa dejstvo, da se je vlada pripravljena posluževati tudi najbolj absurdnih sredstev za preprečevanje svobode govora in izražanja v javnem prostoru (s sprejemom PKP6 pa tudi na spletu in socialnih omrežjih)."



Iz videoposnetkov, ki so jih na družbenih omrežjih delili udeleženci protestov, je razvidno, da je policija napovedala kazni tudi za nedovoljeno hupanje. Na enem od posnetkov pa je lahko razbrati, da so policisti prek zvočnika prejeli navodilo, naj ustavijo avtomobil, v katerem je eden od udeležencev protestov Jaša Jenull, kar je na družbenih omrežjih sprožilo številna ugibanja.

Protestniki so prepričani, da je policija dobila navodila, da je treba protestnike na vsak način kaznovati, ne glede na to, da s svojimi dejanji niso nikakor ogrožali zdravstvene situacije. Protestniki so napovedali, da se bodo morebitnim kaznim uprli z vsemi pravnimi sredstvi.