Beović: »Morda bi bilo tudi v Sloveniji bolje, da bi gibanje omejili z metri«

IZJAVA DNEVA

"Iz meni ne povsem znanega razloga je to omejevanje gibanja med občinami zelo slabo sprejeto. To je nek milejši ukrep, pač pa podoben po svojem načinu kot ga imajo v drugih državah, kjer omejujejo gibanje, ne z občinskimi mejami, ampak metri oddaljenosti od svojega doma. Ukrep ima prav isti namen in do sedaj objavljene raziskave kažejo, da je omejitev gibanja eden tistih ukrepov, ki so najbolj učinkoviti. Res pa je, da se lahko v določeni kulturi zgodi, da posamezen ukrep ni enako sprejemljiv, kot recimo v drugi kulturi, v drugi državi. Tudi na to je treba misliti pri ukrepih. Morda bi bilo tudi v Sloveniji bolje, da bi gibanje omejili z metri. Morda bi bilo to bolj sprejemljivo."

(Vodja svetovalne skupine na ministrstvu za zdravje Bojana Beović meni, da bi bilo namesto omejive gibanja na občine, tudi pri nas bolje, da bi gibanje omejili z metri; via 24ur.com)

Bojana Beović

© Uroš Abram