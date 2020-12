Dve tretjini otrok doma nima dostopa do interneta

Najbolj so prizadeti otroci v Podsaharski Afriki in Južni Aziji

Sklad ZN za otroke (Unicef) in Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU) v poročilu opozarjata, da na svetu dve tretjini otrok, starih od 3 do 17 let, doma nima dostopa do interneta. V poročilu z naslovom Koliko otrok in mladih ima doma dostop do interneta? ugotavljajo, da je takih otrok 1,3 milijarde. Podobno velja za mlade od 15. do 24. leta starosti. Brez internetne povezave jih je 759 milijonov ali 63 odstotkov, so sporočili iz Unicefa in ob tem opozorili, da bo onemogočen dostop do interneta, ki je ključen tudi v trenutni pandemiji covida-19, generacije mladih oropal prihodnosti.

"Da toliko otrok in mladih nima internetne povezave doma, je več kot le digitalna vrzel - to je digitalni prepad," je dejala izvršna direktorica te agencije ZN Henrietta Fore.

"Pomanjkanje dostopa ne omejuje le zmožnosti povezave otrok in mladih na spletu. Preprečuje jim sodelovanje v sodobnem gospodarstvu. Izolira jih od sveta, in zaradi zaprtja šol, ki ga trenutno zaradi covida-19 doživljajo milijoni, izgubljajo tudi znanje.

Zaprtje šol zaradi covida-19 je prizadelo skoraj 250 milijonov učencev po vsem svetu, zaradi česar je učenje na daljavo postalo realnost za več sto milijonov otrok. Za tiste, ki nimajo dostopa do interneta, je izobraževanje onemogočeno, so izpostavili v Unicefu.

Poročilo ugotavlja, da digitalne razlike še poglabljajo neenakosti. Na svetovni ravni ima 58 odstotkov šolajočih se otrok iz najbogatejših gospodinjstev doma internetno povezavo v primerjavi z le 16 odstotki otrok iz najrevnejših gospodinjstev. Razlike obstajajo tudi med državami z različno visokimi dohodki. V revnih državah ima internet doma manj kot 5 odstotkov otrok, v bogatih pa ga ima skoraj 90 odstotkov.

Najbolj so prizadeti otroci v Podsaharski Afriki in Južni Aziji, saj približno devet od desetih otrok doma nima dostopa do interneta. Razlike so tudi med urbanimi in podeželskimi območji. Na urbanih območjih nima internetne povezave približno 60 odstotkov šoloobveznih otrok, na podeželju pa ta delež znaša 75 odstotkov.

"Povezovanje podeželskega prebivalstva v svetovni splet ostaja izjemen izziv," je ob tem dejal generalni sekretar ITU Zhao Houlin. Ločeno poročilo ITU kaže, da veliki deli podeželja niso pokriti z mobilnim širokopasovnim omrežjem in da ima malo podeželskih gospodinjstev dostop do interneta.

"Razlika pri sprejemanju širokopasovnega mobilnega omrežja in uporabi interneta med razvitimi državami in državami v razvoju je še posebej velika, saj skoraj 1,3 milijarde šoloobveznih otrok, ki prihajajo večinoma iz držav z nizkimi dohodki in podeželskih regij, tvega, da bodo izpustili izobraževanje, ker nimajo dostopa do interneta doma," je poudaril.

Lani sta Unicef in ITU začela globalno pobudo za povezovanje vseh šol in lokalnih skupnosti z internetom, imenovano Giga, ki je v sodelovanju z vladami identificirala več kot 800.000 šol v 30 državah. Giga sodeluje z vladami, industrijo, civilnim sektorjem in partnerji iz zasebnega sektorja pri snovanju naložbenih priložnosti za kombinirano javno-zasebno financiranje izgradnje digitalne infrastrukture, potrebne za digitalno učenje in druge storitve.

Čeprav že poročilo Unicefa in ITU predstavlja skrb zbujajočo sliko, je položaj verjetno še slabši zaradi dejavnikov, kot so cenovna dostopnost, varnost in nizka raven digitalnih veščin, so še opozorili v skladu ZN.