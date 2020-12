Erjavec ponovno predsednik DeSUS

Karl Erjavec med veleposlanicami in veleposlaniki na posvetu slovenske diplomacije na Brdu

© Borut Krajnc

Karl Erjavec se po slabem letu umika iz javnega življenja vrača na čelo DeSUS. Peti mandat mu je zaupalo 146 delegatov, protikandidat Srečko Felix Krope je dobil 71 glasov. Erjavec, ki bo na mestu predsednika DeSUS zamenjal Aleksandro Pivec, napoveduje prve sestanke z vodstvom in poslanci stranke že za ponedeljek.

"V politiko se ne vračam zaradi položajev, da bil še sedmič minister ali kakšne podobne ambicije, ampak zato, ker bo DeSUS naslednje leto praznoval 30 let obstoja in ne glede na vse, kar se je letos dogajalo, mislim, da je naša dolžnost in zaveza, da stranko popeljemo na tiste pozicije, ki jih je že zasedala v slovenskem političnem prostoru," je novi predsednik DeSUS dejal v izjavi za medije po razglasitvi kongresnih izidov.

Dodal je, da je bila odločitev za vrnitev v politiko težka, a da Slovenija glede na zahtevne izzive potrebuje izkušenega politika.

Ocenjuje namreč, da so politične razmere v Sloveniji zelo zahtevne. O tem, kako v teh razmerah naprej, bodo govorili tudi na ponedeljkovem srečanju vodstva DeSUS in poslanske skupine.

Rezultat kongresa v DeSUS je namreč pomemben tudi v luči širšega političnega dogajanja, ne le za samo usodo stranke. Številni se sprašujejo, ali bi utegnil Erjavec odpeljati stranko ven iz vlade Janeza Janše.

Danes je poudaril, da neuradnih pogovorov z drugimi političnimi strankami ne bo komentiral, dodal pa, da se je vseh udeležil zato, ker je bil nanje povabljen.

Meni sicer, da je dobro, da se postavlja alternativa koaliciji, ker "če želimo kakovostno demokracijo, moramo imeti močno pozicijo in tudi močno opozicijo". Kot je še dejal v odgovoru na vprašanje o oceni Koalicije ustavnega loka, meni, da povezava omogoča, da je opozicija lahko bolj učinkovita in bolj uspešna pri kritiki pozicije.

Spomnil je še, da ima DeSUS določene zaveze na podlagi sklepov organov stranke. Napovedal pa je, da bodo razpravljali tudi o tem, ali so ti sklepi še vedno primerni, ali pa bo treba razmisliti o drugačni politiki.

Želi si, da bi stranko čim prej konsolidirali. Po njegovi oceni zaupanje delegatov kaže na to, da vodstvo uživa veliko podporo, to pa je dobra osnova, da bo stranka enotno šla skozi težke čase, ki jih je pandemija covida-19 prinesla tako Sloveniji kot celemu svetu.

Prepričan je, da bodo odločitve stranke enotne, kakšne bodo, pa je stvar razprave in ocene vseh akterjev DeSUS. Stranka je bila državotvorna in takšna bo tudi ostala, je napovedal. "Ne zanimajo nas politični interesi, ampak nas zanima, kako bodo ljudje gledali na svojo prihodnost," je še dejal Erjavec.

Spomnil je tudi, da je bil že večkrat kritičen do vladnega soočanja z epidemijo, saj so bile odločitve po njegovi oceni sprejete mimo ministra za zdravje Tomaža Gantarja in stroke.

Meni, da predsednik vlade Janez Janša zaradi novega predsednika ene od koalicijskih partneric ne bo spremenil svoje politike. "Pričakujem pa, da bo spoštoval dogovore znotraj koalicije in da bo sodelovanje tvorno. Ne moremo si privoščiti, da minister za zdravje predlaga državnega sekretarja, ta pa ni obravnavan na seji vlade in ni imenovan," je bil kritičen.

Gantar je danes sicer povedal, da bodo na ministrstvu pri Urošu Priklu, ki ga je predlagal za državnega sekretarja, vlada pa je na to mesto nato imenovala Marijo Magajne, vztrajali.

Minister za zdravje, ki je v času do kongresa začasno vodil stranko, je po razglasitvi volilnih rezultatov ocenil še, da bo dialog v koaliciji normalen, saj da so "vsi dovolj zreli in odrasli". Pogovarjali se bodo argumentirano, resno in razmeram primerno, je napovedal.

K temu bo po njegovih besedah prispevalo tudi novo vodstvo, ki daje stabilnost tako v stranki kot tudi v političnem prostoru. DeSUS bo lahko spet deloval na normalen način in sprejemal tudi težke odločitve, ki so gotovo pred njimi, je Gantar dejal v izjavi za medije. Vesel je prepričljive zmage, ki po njegovih besedah pomeni poenotenje tudi v načinu dela in razmišljanja.

Na vprašanje, kakšno bo sodelovanje med njim in Erjavcem, glede na to, da sta se v preteklosti znašla na nasprotnih bregovih, je Gantar dejal, da sta se usedla in "korektno pogovorila, v čem sem morda jaz ravnal narobe, v čem je tudi on sprejemal hitre odločitve". Kot je zatrdil, ni bilo med njima nobene zamere in nobenih korakov, ki bi onemogočali kakršnokoli sodelovanje. Gantar sicer nima ambicij po ponovnem prevzemu vodenja sveta stranke.

Kongres je danes izvolil tudi podpredsednike, in sicer Ireno Majcen, Antona Balažeka in Brigito Čokl.

DeSUS je danes zaključil izredni volilni kongres, ki je zaradi epidemije covida-19 potekal dopisno. Začel se je 20. novembra, delegati pa so za individualne funkcije glasovali od 27. novembra do 1. decembra.

Volilni material z glasovnicami so poslali 231 delegatom, ti so jih vrnili 221. Štiri glasovnice so bile neveljavne.

Erjavec je na mestu predsednika DeSUS zamenjal Pivčevo, ki je vodenje stranke prevzela januarja, a že po nekaj mesecih odstopila zaradi izgube zaupanja v stranki. Do kongresa je stranko vodil Gantar.