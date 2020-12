Popolnoma moški parlament

Za skupno 50 poslanskih sedežev se je potegovalo 326 kandidatov, med njimi tudi 29 žensk, a nobeni med njimi ni uspelo priti v parlament

© Clker / Pixabay

Na sobotnih volitvah v Kuvajtu so se v parlament uvrstili sami moški. Za 50 poslanskih sedežev v narodni skupščini se je potegovalo 326 kandidatov, med njimi tudi 29 žensk, a nobeni med njimi ni uspelo priti v parlament, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Vsi so nastopili kot samostojni kandidati, saj so v Kuvatju politične stranke prepovedane.

V Kuvajtu bodo brez poslanke prvič po letu 2012. Na prejšnjih volitvah pred štirimi leti se je v parlament uvrstila le ena ženska, ki je bila ponovno izvoljena. Ženske so v Kuvajtu lahko izvoljene šele od leta 2005.

Po mnenju strokovnjaka za ustavo Mohamed al-Failija dejstvo, da ni bila izvoljena niti ena sama ženska, kaže na spremembo v razpoloženju volivcev. "Kuvajtski volivci želijo močan glas v parlamentu, tega naj pa ženske ne bi imele," je pojasnil za dpa.

Na tokratnih volitvah so sicer precej podpore pridobili kandidati, ki podpirajo opozicijo. Zdaj bodo imeli 28 sedežev, doslej pa so jih zasedali 15. Islamisti, povezani z Muslimansko bratovščino in skrajno konservativnimi salafisti bodo v novem sklicu parlamenta imeli skupaj šest sedežev.

V Kuvajtu bodo brez poslanke prvič po letu 2012. Na prejšnjih volitvah pred štirimi leti se je v parlament uvrstila le ena ženska, ki je bila ponovno izvoljena. Ženske so v Kuvajtu lahko izvoljene šele od leta 2005.

Pričakovati je, da se bo s krepitvijo opozicije v parlamentu okrepil tudi pritisk na vlado, ki se sooča z očitki o korupciji.

To so bile prve volitve v Kuvajtu, odkar je septembra emir Navaf al Ahmed al Sabah prevzel vodenje države. Nasledil je preminulega polbrata Sabaha al Ahmeda al Sabaha. Volitve so svobodne, parlament pa ima široka zakonodajna pooblastila. Vendar pa imata dejansko oblast v rokah družina al Sabah in emir, ki imenuje vlado.