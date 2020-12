65 let evropske zastave

© Wikipedia

Evropska zastava z 12 zlatimi zvezdicami v krogu na modri podlag, ki še dandanes velja za enega najbolj prepoznavnih simbolov Evropske unije, je včeraj praznovala 65 let. Zastavo je 8. decembra leta 1955 sicer za svoj simbol sprejel Svet Evrope.

Gre za prvo povojno evropsko organizacijo, dejavno na področju zaščite človekovih pravic in krepitve vladavine prava, ki je bila ustanovljena leta 1949. Organizaciji s sedežem v Strasbourgu pripada sedaj že 47 držav in ni del Evropske unije.

Modra barva predstavlja nebo, krog z 12 zvezdicami pa ponazarja enotnost. Številka 12 namreč ne pomeni zgolj števila mesecev v letu, ampak mitološko predstavlja tudi red, popolnost in celovitost.

Leta 1983 je zastavo najprej posvojil Evropski parlament kot takrat še mlada ustanova in predlagal, da postane tudi uradni simbol takratne Evropske skupnosti. Temu so junija 1985 pritrdili voditelji držav in vlad. Evropska skupnost, pozneje EU, jo je začela uporabljati leta 1986.

Modra barva predstavlja nebo, krog z 12 zvezdicami pa ponazarja enotnost. Številka 12 namreč ne pomeni zgolj števila mesecev v letu, ampak mitološko predstavlja tudi red, popolnost in celovitost.