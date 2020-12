»Zafrustriran sem z izkušnjo gledanja od doma«

IZJAVA DNEVA

"Kot cinefil si ne morem pomagati, kot da sem zafrustriran z izkušnjo gledanja od doma, preko računalniških ekranov, kar me boli. Filmi so umetniško delo, narejeni za projiciranje na veliko platno in te izkušnje ne more nadomestiti nič."

(Igor Prassel, direktor mednarodnega festivala animiranega filma Animateka, ki je letos potekal na spletu, o tem, da so številke ogledov filmov dobre, a mu kot cinefilu ostaja grenak priokus ob izkušnji gledanja filmov od doma; via STA)