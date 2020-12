Policija preiskuje napise, ki vladne zdravnike označujejo kot »morilce slovenskega naroda«

Ko bodo zbrali dovolj informacij, pravijo, da bodo ustrezno ukrepali

Nalepke, ki jih preiskuje policija

© RTVSLO (posnetek zaslona)

V Ljubljani in Novem mestu naj bi se v zadnjih dneh pojavili napisi, ki nekatere vidnejše zdravstvene in politične predstavnike označujejo kot »morilce slovenskega naroda«. Na policiji so za STA potrdili, da okoliščine že preverjajo in bodo po vseh znanih dejstvih ustrezno ukrepali.

S Policijske uprave Novo mesto so za STA potrdili, da so tamkajšnji policisti že v četrtek zaznali pojav plakatov oziroma letakov na javnih mestih in takoj pričeli s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin. O tem so obvestili tudi novomeško občino, ki bo poskrbela za odstranitev teh napisov.

Kot so za STA potrdili na ljubljanski policijski upravi, so se podobne nalepke in napisi kot v Novem mestu pojavili tudi v prestolnici. Policija okoliščine trenutno še preverja in ko bodo zbrali dovolj informacij, bodo ustrezno ukrepali.

Zdravniška zbornica Slovenije je sicer že v nedeljo, 6. decembra, ostro obsodila vsakršne grožnje, ki so jih deležni nekateri izpostavljeni zdravniki, kot sta Bojana Beović in Milan Krek. Takšna ravnanja so po mnenju zbornice nesprejemljiva. Zato pričakujejo, da policija odločno ukrepa in čim prej izsledili storilce.