Nogometni klub nad strahopetne rasiste

Člani Bayerna so obsodili rasistične komentarje, ki so jih uporabniki družbenih omrežij namenili Alphonsu Davisu in Jordyn Huitema

Aleksander Čeferin

© Uroš Abram

Člani kluba Bayern iz Münchna so obsodili rasistične komentarje, ki so jih uporabniki družbenih omrežij namenili članu nemškega nogometnega velikana Alphonsu Davisu in njegovemu dekletu, nogometašici Jordyn Huitema. Oglasil se je predsednik kluba Herbert Hainer, soigralec Jerome Boateng pa je rasiste označil za strahopetneže.

Hainer je obsodil rasistične komentarje, namenjene 20-letnem Daviesu in 19-letni Huitemi po objavi skupne fotografije z dopusta. Za časnik Bild je dejal, da kot klub nikoli ne bodo sprejeli takšnega izražanja sovraštva, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Odzvalo se je tudi več soigralcev Daviesa, sicer tudi kanadskega reprezentanta. Branilec Jerome Boateng je rasistične komentarje označil za nagnusne, tiste, ki za njimi stojijo, pa "za sovraštva polne ljudi in strahopetneže", je zapisala dpa.

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je zaradi pogostosti incidentov večkrat ostro nastopil do rasističnih izpadov. Poleti je nogometaše izrecno pozval, da se pridružijo protestom proti rasizmu in diskriminaciji in dejal, da nogometaši za klečanje, slogane, izjave in simbole na to temo ne bodo kaznovani.

Ogorčenje so sprožili številni sovražni, rasistično obarvani komentarji, ki jih je par prejel na Instagramu po objavi skupne fotografije. Nekaj primerov komentarjev je objavila Huitema, članica ženske zasedbe kluba Paris Saint Germain in kanadska reprezentantka, na svojem profilu.

LFTnq2U3KEs

Nogometni svet v zadnjem času sicer redno pretresajo rasistični incidenti. Prejšnji teden je bila zaradi rasističnih opazk četrtega sodnika prekinjena tekma lige prvakov med moštvoma Paris Saint Germain in Istanbul Basaksehir. Ta se je nadaljevala naslednji dan po menjavi sodniške ekipe, evropska nogometna zveza (Uefa) pa dogodek preiskuje.

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je zaradi pogostosti incidentov večkrat ostro nastopil do rasističnih izpadov. Poleti je nogometaše izrecno pozval, da se pridružijo protestom proti rasizmu in diskriminaciji in dejal, da nogometaši za klečanje, slogane, izjave in simbole na to temo ne bodo kaznovani.

Politike po Evropi je pozval, da opravijo svoje delo za zagotavljanje potrebnih družbenih sprememb, s katerimi bi se odpravila rasna in druga diskriminacija.