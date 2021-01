Spremenjena beseda v himni

Avstralija iz spoštovanja do domorodcev spremenila besedilo himne

Avstralija je spremenila svojo himno, da bi bila ta bolj vključujoča in da bi predstavljala 60.000-letno zgodovino domorodnih ljudstev, kot so aborigini. Zamenjali so zgolj eno besedo.

Z današnjim dnem so besedilo avstralske himne, ki nosi naslov Advance Australia Fair, spremenili iz "smo mladi in svobodni" v "smo eno in svobodni". Po mnenju številnih Avstralcev se je dosedanje besedilo nanašalo na sodobno zgodovino Avstralije in ni upoštevalo, da so aborigini tam živeli že mnogo pred prihodom belcev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Medtem ko je morda Avstralija kot sodoben narod relativno mlada, zgodba naše države izhaja iz davnih časov, kar velja tudi za prvotna ljudstva," je ob tem povedal avstralski premier Scott Morrison. "V duhu enotnosti je edino pravilno, da to resnico odraža tudi naša himna," je poudaril premier, ki je novi verz uporabil tudi v novoletnem voščilu na Twitterju.

Advance Australia Fair je delo skladatelja Petra Doddsa McCormicka, ki je napisal tudi besedilo. Za avstralsko himno je bila sprejeta leta 1984.

