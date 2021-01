Po brexitu slabši pogoji za britanske glasbenike v EU

Po navedbah britanske vlade je EU tekom pogajanj za brexit zavrnila predloge, ki bi britanskim glasbenikom omogočili boljše pogoje na turnejah

Po navedbah britanske vlade je EU med pogajanji za brexit zavrnila predloge, ki bi britanskim glasbenikom omogočili boljše pogoje na turnejah. Različne evropske države imajo po novem za britanske obiskovalce različna pravila. Odziv vlade je prišel po nastanku peticije, ki bi umetnikom in njihovim ekipam dovoljevala potovanja po Evropi brez vize.

Od 1. januarja je prepovedano prosto gibanje med Veliko Britanijo in Evropsko unijo. Glasbeniki bodo na turnejah podrejeni novim pravilom, lahko tudi dodatnim stroškom za vize in obširnejši dokumentaciji. Glasbeni poznavalci so ob tem poudarili, da lahko novi pogoji ogrozijo celotne turneje, piše britanski BBC.

Do leta 2021 so se namreč državljani Velike Britanije lahko prosto gibali po Evropski uniji, po novem letu pa za več kot 90-dnevne obiske potrebujejo vizo, omejene pa bodo tudi njihove aktivnosti. Razmere se bodo še dodatno zapletale, ker imajo različne evropske države različna pravila. Španija, Italija in Danska denimo zahtevajo dodatna dovoljenja za delo.

Velika Britanija si je prizadevala za bolj ambiciozen sporazum z Evropsko unijo glede začasnega gibanja poslovnih potnikov, kar bi se nanašalo tudi na glasbenike, a je Evropska unija naše predloge zavrnila, so poudarili v britanski vladi.

Horace Trubridge iz sindikata glasbenikov pa je za BBC dejal, da so upali na vzajemen dogovor, saj si tudi umetniki iz Evropske unije želijo delovati v Veliki Britaniji. Izrazil je razočaranje, da takšnega dogovora na pogajanjih niso uspeli doseči.

Po razkritju dogovora je nastala peticija, ki so jo podpisala velika glasbena imena, kot so Ronan Keating, KT Tunstall, Gary Kemp in Tim Burgess. Zbrali so že več kot 200.000 podpisov, o njeni vsebini pa bodo razpravljali v parlamentu, je glede na navedbe britanskega BBC potrdila vlada.

Glasbena industrija britanski ekonomiji letno prinese blizu 6,5 milijarde evrov, od tega so leta 2019 približno petino predstavljali koncerti. Letos je glasbo v živo kot drugod po svetu pokopala pandemija novega koronavirusa.