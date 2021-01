Slovenija še brez potrjenega primera gripe v tej sezoni

Na NIJZ sicer opozarjajo, da je manj tudi testiranih vzorcev, saj je testiranje prvenstveno usmerjeno na novi koronavirus

© Uroš Abram

V Sloveniji v tej sezoni še niso potrdili primera gripe, medtem ko se je v lanskem letu v tem obdobju že začels. Tudi v večini drugih evropskih držav gripe v tej sezoni še niso potrdili, pri čemer pa na NIJZ opozarjajo, da je manj tudi testiranih vzorcev, saj je testiranje prvenstveno usmerjeno na novi koronavirus.

Do 27. decembra, ko na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) razpolagajo z najnovejšimi podatki, ni bil potrjen noben vzorec, ki so ga testirali na virus influence. Ob tem na NIJZ dodajajo, da so tudi prilivi vzorcev za testiranje na gripo in respiratorne viruse nižji kot v preteklih sezonah, saj je zaradi epidemije testiranje prvenstveno usmerjeno na novi koronavirus.

V evropski regiji so potrdili primere gripe v Rusiji, Azerbajdžanu, Srbiji in na Slovaškem, kjer pa so imeli zelo nizko intenziteto pojavnosti, v vseh drugih državah niso poročali o kroženju gripi podobne bolezni. Tudi v ZDA ne zaznavajo povišane pojavnosti gripi podobne bolezni, navajajo na NIJZ.

Potrdili so tudi zelo malo primerov drugih virusnih obolenj. Rinoviruse so v tednu od 21. do 27. decembra potrdili v treh do štirih odstotkih testiranj, druge respiratorne viruse le v posamičnih primerih.

Ob tem na inštitutu opozarjajo, da pandemija vpliva na delovanje zdravstvenih sistemov, zmožnosti testiranja za gripo in poročanja, kar vpliva na kakovost in nestandardnost epidemioloških in viroloških podatkov. "Da je kroženje gripe v tem času še zelo nizko, ni nič nenavadnega, vendar bo treba ob pandemiji zbrane podatke o kroženju gripe interpretirati previdno in s premislekom," so dodali na spletni strani.