VIDEO: Schwarzenegger napad na kongres primerjal s kristalno nočjo v nacistični Nemčiji

Nekdanji republikanski guverner Kalifornije je vdor Trumpovih privržencev v kongres primerjal z začetkom nacističnega pogroma Judov leta 1938, Trumpa pa je označil za najslabšega predsednika v zgodovini ZDA

Nekdanji republikanski guverner Kalifornije Arnold Schwarzenegger je včeraj vdor privržencev predsednika ZDA Donalda Trumpa v kongres primerjal z začetkom nacističnega pogroma Judov leta 1938, ki se je v zgodovino zapisal kot kristalna noč. Trumpa je označil za najslabšega predsednika v zgodovini ZDA.

73-letni filmski igralec in politik, ki se je rodil v Avstriji, je opisal zgodbo svojega očeta Gustava, ki je bil leta 1942 ranjen na vzhodni fronti, po vojni pa je pozabo iskal v alkoholu in pretepal otroke, tako kot drugi sosedje, nekdanji nacistični vojaki, ki jih je preganjala krivda zaradi vsega, kar so storili med vojno. "Odraščal sem obkrožen z moškimi, ki so pili, da bi pozabili na svojo krivdo," je dejal.

"Vse se je začelo z lažmi in nestrpnostjo. Ker prihajam iz Evrope, vem iz prve roke, kako lahko zadeve uidejo nadzoru. Mojega očeta in sosede so zavedli z lažmi in vem, kam lahko take laži vodijo," je v videu, ki ga je objavil na Twitterju in je hitro postal viralen, sporočil Schwarzenegger, ki je zaslovel v filmih o Conanu in Terminatorju.

"V sredo je bila tu, v Ameriki, kristalna noč," razbita okna so bila okna v Kapitolu, je dejal Schwarzenegger.

"Trump je skušal spremeniti izid poštenih volitev in izvesti udar, svoje ljudi pa zavajal z lažmi. Njegov poskus je propadel, vendar je treba kaznovati tiste, ki so mu omogočili laganje in izdajo. Krivi so tako kot tisti, ki so nesli zastavo vstaje v kongres," je dejal in primerjal ameriško demokracijo z mečem, ki ga je vrtel kot filmski Conan. "Bolj ga kališ, močnejši postane".

"Naša demokracija se je kalila skozi vojne, krivice in vstaje. Verjamem, da bomo iz dogodkov minulih dni prišli močnejši, ker vemo, kaj lahko izgubimo," je dejal in pozval Američane, naj se mu pridružijo v izrazu želje za velik uspeh novoizvoljenemu predsedniku ZDA Josephu Bidnu. "Tistim, ki mislite, da lahko strmoglavite ameriško ustavo, pa sporočam, da vam ne bo nikoli uspelo," je dejal.

Trumpov poskus državnega udara je že pred nemiri označil na neumen, nor in zloben. "Tistim v moji stranki, ki se nameravate 6. januarja zoperstaviti volivcem, sporočam, da vas bodo naši vnuki poznali kot kriminalce, ki so se borili proti velikemu ameriškemu eksperimentu in volji volivcev," je sporočil republikanec, preden so Trumpovi podporniki v sredo vdrli v kongres.