Italijanska stroka za podaljšanje izrednih razmer zaradi epidemije do julija

Vlada pa za podaljšanje do aprila

© pxhere.com

Italijanski strokovnjaki so se zavzeli za podaljšanje izrednih razmer v Italiji zaradi epidemije covida-19 do julija. Vlada pa se je kasneje zavzela za podaljšanje do aprila. Predsednik ustavnega sodišča Giancarlo Coraggio je medtem pojasnil, da mora država ljudem, ki bi zaradi cepljenja proti covidu-19 utrpeli škodo, plačati odškodnino.

Novo šestmesečno podaljšanje izrednih razmer je po mnenju znanstvenega odbora, ki svetuje italijanski vladi, nujno zaradi še vedno visokega števila okužb z novim koronavirusom, poteka cepljenja proti covidu-19 in skrb zbujajočih mednarodnih razmer, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Vlada pa se medtem po besedah zdravstvenega ministra Roberta Speranze zavzema za podaljšanje izrednih razmer do 30. aprila. "Epidemija je znova v ekspanzivni fazi," je povedal po poročanju nemške tiskovne agencija dpa.

Italijanske oblasti so izredne razmere, ki vladi premierja Giuseppeja Conteja dajejo več pristojnosti v boju proti covidu-19, prvič za pol leta razglasile 31. januarja lani, potem ko so pri kitajskem paru v Rimu potrdili okužbo z novim koronavirusom. Julija so jih nato podaljšali do 15. oktobra, zatem pa še do 31. januarja letos.

Trenutni odlok o protikoronskih ukrepih se bo sicer iztekel v petek, ko bo vlada predvidoma sprejela tudi nov odlok o ukrepih za zajezitev virusa. Speranza je včeraj napovedal nova, deloma zaostrena pravila. Gibanje med posameznimi deželami in osebni stiki ljudi bodo ostali močno omejeni. Država bo še naprej razdeljena na območja z različnimi ukrepi glede na število okužb z novim koronavirusom.

V Italiji se nadaljuje tudi cepljenje proti covidu-19. Doslej so tam cepili okoli 750.000 ljudi, kar je največ v Evropski uniji. So pa velike razlike med posameznimi deželami, navaja APA.

Predsednik italijanskega ustavnega sodišča Giancarlo Coraggio je v torek zvečer glede cepljenja dejal, da mora država tistim, ki bi zaradi cepljenja proti covidu imeli stranske učinke in utrpeli škodo, plačati odškodnino. Pojasnil je, da odškodninska odgovornost države ne velja samo za cepljenja, ki so obvezna, ampak tudi za tista, h katerim država spodbuja. Takšen primer je torej tudi cepljenje proti koronavirusni bolezni 19, ki je v Italiji prostovoljno, navaja APA.

Italijansko ministrstvo za zdravje medtem pripravlja nov načrt za primer pandemije, ki je bil nazadnje posodobljen leta 2006. Osnutek načrta je deležen številnih kritik, saj naj bi zdravnikom omogočal, da bi izbirali, komu bodo reševali življenje, na spletu navaja britanski časnik Guardian.

Med drugim je bil do tega kritičen vodja vladne stranke Živa Italija Matteo Renzi, ki je v minulih dneh z izstopom iz vlade grozil tudi zaradi nestrinjanja z načrtom deljenja okoli 220 milijard evrov vredne koronske pomoči EU. Ta načrt je vlada kljub nasprotovanju Renzijeve stranke sprejela.

Na italijanskem zdravstvenem ministrstvu v odzivih na kritike zatrjujejo, da gre šele za osnutek načrta za primer pandemije, o katerem se še posvetujejo in da so spremembe še možne.