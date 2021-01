Starši zaradi zaprtja šol na ustavno sodišče

Menijo, da ni sprejemljivo, da ukrep izobraževanja na daljavo traja več kot pet mesecev in da pristojni v tem času niso izoblikovali primernejšega in manj invazivnega koncepta šolanja

© WikiCommons

MMC, spletni portal RTV Slovenija, poroča, da je skupina staršev na Celjskem na ustavnem sodišču vložila pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti zaprtja osnovnih šol in vrtcev. S potezo sledijo staršem otrok s posebnimi potrebami, ki so prek ustavnega sodišča dosegli, da so se vrata šol in zavodov s prilagojenim programom 5. januarja po skoraj treh mesecih odprla.

Podobno kot starši otrok s posebnimi potrebami tudi skupina staršev osnovnošolcev namreč meni, da zdajšnji predpisi posegajo v pravice in pravni položaj otrok, šolanje na daljavo pa ni primeren in sorazmeren ukrep. Ob vložitvi pobude za začetek postopka morajo starši prepričljivo pojasniti svoj pravni interes. Kot so povedali za Radio Slovenija, ni sprejemljivo, da ukrep izobraževanja na daljavo traja več kot pet mesecev in da pristojni v tem času niso izoblikovali primernejšega in manj invazivnega koncepta šolanja. Hkrati so poudarili pomen vzgoje in izobraževanja v živo tako za socialni razvoj otroka kot za kakovost izobraževanja.

Ustavno sodišče bo presojalo, ali bo pobudo sprejelo v obravnavo.