Študija o prvih učinkih cepljenja

Število novih okužb znatno upadlo, znižalo se je tudi število okužb pri starejših od 60 let, kaže študija največje izraelske zdravstvene zavarovalnice

© pixabay.com

V Izraelu je mesec dni po začetku množičnega cepljenja proti covidu-19 število novih okužb z novim koronavirusom znatno upadlo. Že dva tedna po začetku cepljenja s cepivom Pfizerja in BioNTecha se je znižalo število okužb pri starejših od 60 let, kaže študija največje izraelske zdravstvene zavarovalnice Clalit, v kateri so primerjali skupino 200.000 cepljenih starostnikov z enako veliko skupino enako starih ljudi, ki niso bili cepljeni.

"To je z vidika učinkovitosti cepiva najbolj zanimiva starostna skupina," je dejal vodja izraelske strokovne skupine za boj proti novemu koronavirusu, epidemiolog Ran Balicer. Za nemško tiskovno agencijo dpa je pojasnil, da niso izvajali posebnih testiranj, temveč so le opazovali posamezne skupine prebivalstva "v realnem življenju".

Po oceni epidemiologa gre za spodbudne izide, ki kažejo, da je cepivo učinkovito tudi pri starejših. Zato pričakuje, da se bo število bolnikov s hujšo obliko covida-19 kmalu znižalo.

V študiji so bili posebej pozorni na starostnike iz cepljene in necepljene skupine, ki so morali iz različnih razlogov na testiranje na novi koronavirus, recimo zaradi simptomov ali stikov z okuženimi. "Delež pozitivnih na testiranjih - s simptomi ali brez - je bil v skupini cepljenih 33 odstotkov nižji kot med tistimi, ki niso bili cepljeni," je dejal Balicer.

Po oceni epidemiologa gre za spodbudne izide, ki kažejo, da je cepivo učinkovito tudi pri starejših. Zato pričakuje, da se bo število bolnikov s hujšo obliko covida-19 kmalu znižalo.

Izrael je množično cepljenje prebivalstva proti covidu-19 začel med prvimi na svetu. Doslej je prvi odmerek cepiva prejelo več kot dva milijona Izraelcev, okoli 250.000 pa so jih že cepili z drugim odmerkom. Po navedbah Balicerja so cepili že 75 odstotkov vseh starejših od 60 let.