O lisičkah in orlih

Danes je nov dan

Čez vikend se je odvijal smučarski svetovni pokal za ženske, Zlata lisica. Tekmovanje organizirajo že od sredine šestdesetih let, pa tudi poročanje o dogodku in spremljevalni program sta ostala v prejšnjem stoletju.

Komentatorji ženskih tekem velikokrat prej kot o nastopu poročajo o zakonskem stanu, starosti in objavah športnic na družbenih omrežjih. Tudi med spremljanjem Zlate lisice smo se naposlušali neumnosti: ob padcih smo poslušali o "puncah", ki so šibkejše od moških in zato bolj nagnjene k poškodbam, ter o tem, da je zanje ta strmina pretežka. Novinarka se je opravičila, da strokovnega sodelavca programa tika zato, ker se že dolgo poznata, sogovornico, profesionalno smučarko, pa je mirno tikala brez kakršne koli razlage.

Piko na i je na vikend športnega seksizma postavil generalni pokrovitelj Zlate lisice, ki je posvojil seksistično poimenovanje za smučarke in jih oklical za lisičke. Tudi moškim smučarskim skakalcem sicer radi rečemo orli, a o orličih začuda ni govora ...

Agrument ustvarja Danes je nov dan.