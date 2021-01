Peticija šolarjev in dijakov z zahtevo, da šola spet postane vir učenja

Šolarji in dijaki v javnem pismu ministrici: »Trditev, da lahko pouk na daljavo ustrezno nadomesti klasičnega, ne drži«

Šolarji in dijaki so se združili pod sloganom Zahtevamo šolo ter na ministrico za šolstvo Simono Kustec naslovili javno pismo, v katerem izpostavljajo, da učenje na daljavo ni primerna rešitev za trenutno situacijo. "Nimamo časa, da bi čakali na umiritev okužb, ker nam svet v oddobju, ki bo sledilo, ne bo prizanašal – dokaz za to je že vaša odločitev, da bo letošnja matura kljub situaciji potekala skoraj nespremenjeno," so med drugim zapisali. Danes bodo pismo predali tudi ministrici, po naših informacijah pa želijo z ministrico vzpostaviti tudi dialog in se z njo srečati ter ji predstaviti svoje zahteve. V primeru, da odziva z ministrstva oziroma vlade ne bo, bodo organizirali vsesplošni protest.

Ob tem so objavili tudi peticijo, ki jo najdete na tem spletnem naslovu, ter video, v katerem so omenjeno pismo prebrali številni dijaki in dijakinje. Pod ključnikom #zahtevamosolo vabijo šolarje in dijake z vse Slovenije, da na družabnih omrežjih delijo svoje izkušnje v času zaprtja šol.

"Pozivamo vse družbeno odgovorne posameznike in organizacije, da se nam pridružijo v zahtevi politikom, naj spremenijo ukrepe, povezane s šolanjem na daljavo, in s tem v celoti izpolnijo svojo dolžnost, ki je varovanje in skrb za vse državljane Republike Slovenije, tudi tiste, ki še nimamo volilne pravice."



Iniciativa Zahtevamo šolo

Na ministrico so naslovili tudi pismo, ki ji ga bodo predali danes ob 13. uri. V njem so zapisali, da se je njihovo gibanje formiralo na pobudo predstavnikov nekaterih slovenskih gimnazij in dijaških gibanj, vse pa jih združuje želja po spremembi trenutnih ukrepov in posledično hitrejšega vračanja v šole. "Prejeli ste že vrsto dopisov, peticij in pisem, ampak se nanje niste odzvali. Poleg vrnitve v šole si predvsem želimo boljšega načina komunikacije. Del tega je tudi neposredni dialog," so zapisali in ministrico povabili, da se z njimi sestane v živo ali prek videokonference. Na sestanku bo prisotnih pet predstavnikov gibanja, ki zastopa skupne interese dijakov iz celotne Slovenije, pravijo. Dodajajo, da bi ministrici radi pojasnili, kako sami doživljajo to obdobje in zakaj je nujno, da pride do spremembe v načinu dela in odnosa. "Naša glavna cilja sta šolanje po modelu C, ne glede na epidemiološko sliko in prilagoditev mature. Pričakujemo, da se boste na naše povabilo odzvali in bomo lahko skupaj prišli do nekakšnega sporazuma," poudarjajo. Ministrica ima zdaj do 1. februarja skliče sestanek, sicer bo s strani dijakov sledila "demonstracijo proti trenutnemu stanju".

"Zavoljo našega znanja in izobrazbe, zavoljo našega psihofizičnega razvoja in družbene aktivnosti, zavoljo profesorjev in vzgojiteljev, zavoljo naše mladosti, prihodnosti in sedanjosti ter zavoljo prihodnosti družbe in države, ki ju bomo prejeli iz vaših rok, zahtevamo, da šolanje uredite na ustreznejši način," so šolarji in dijaki zapisali v javnem pismu.

Njihovo pismo v celoti objavljamo spodaj, prav tako videonagovor.

Spoštovana gospa ministrica za šolstvo Simona Kustec,



oglašamo se mi, šolarji in dijaki Republike Slovenije. Učenje na daljavo ni primerna rešitev za trenutno situacijo. Naša izobrazba in razvoj stagnirata. Nimamo časa, da bi čakali na umiritev okužb, ker nam svet v oddobju, ki bo sledilo, ne bo prizanašal – dokaz za to je že vaša odločitev, da bo letošnja matura kljub situaciji potekala skoraj nespremenjeno. Od nas zahtevate, da v celoti izpolnimo svoje dolžnosti, vi pa svojih ne: naša odgovornost je, da si pridobimo ustrezno izobrazbo za samostojno in odgovorno življenje, vaša pa, da nam to zagotovite – to vam nalaga 57. člen Ustave Republike Slovenije. Trditev, da lahko pouk na daljavo ustrezno nadomesti klasičnega, je laž: to lahko potrdijo številna pričevanja tako šolarjev in dijakov kot tudi pedagoških delavcev. Žrtvovanje mlade generacije za rešitev trenutne krize ni sprejemljiva rešitev. Zdaj je že jasno, da šole niso glavni vir okužb in da mladi nismo rizična skupina. Zavoljo našega znanja in izobrazbe, zavoljo našega psihofizičnega razvoja in družbene aktivnosti, zavoljo profesorjev in vzgojiteljev, zavoljo naše mladosti, prihodnosti in sedanjosti ter zavoljo prihodnosti družbe in države, ki ju bomo prejeli iz vaših rok, zahtevamo, da šolanje uredite na ustreznejši način. Zahtevamo, da še enkrat pretehtate svoje odločitve in najdete rešitev, da lahko šola spet postane vir učenja in znanja, ne pa samo stranska aktivnost, ki jo lahko prekine že slaba internetna povezava. Hkrati pozivamo vse družbeno odgovorne posameznike in organizacije, da se nam pridružijo v zahtevi politikom, naj spremenijo ukrepe, povezane s šolanjem na daljavo, in s tem v celoti izpolnijo svojo dolžnost, ki je varovanje in skrb za vse državljane Republike Slovenije, tudi tiste, ki še nimamo volilne pravice.

Šolarji in dijaki Republike Slovenije

#zahtevamosolo

