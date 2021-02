Danes se začenja sodni proces v drugi ustavni obtožbi Donalda Trumpa

Tožilstvo trdi, da je dokazov za obsodbo več kot dovolj

Donald Trump

© Gage Skidmore / Flickr

Ameriški senat danes uradno začenja sojenje bivšemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu v njegovi do zdaj že drugi ustavni obtožbi. Predstavniški dom kongresa je namreč Trumpa 13. januarja obtožil vzpodbujanja vstaje, ki se je izrazila z napadom njegovih privržencev na ameriški kongres.

Predstavniški dom kongresa v procesu ustavne obtožbe v pravnem smislu nastopa v vlogi velike porote in tožilstva. Sojenje poteka v senatu, kjer imajo senatorji vlogo porote in sodnika. Edina predvidena sankcija je odstranitev s položaja, kar se Trumpu več ne more zgoditi. V primeru obsodbe pa lahko senat nato glasuje še o dosmrtni prepovedi opravljanja javnih funkcij.

Za slednje je potrebna navadna večina, 51 glasov v 100-članskem senatu, kar demokrati imajo, nimajo pa dvotretjinske večine, ki je potrebna za obsodbo v ustavni obtožbi. Pridružiti bi se jim moralo še 17 republikancev, za zdaj pa lahko računajo na največ pet. Toliko republikancev je namreč januarja glasovalo proti poskusu republikanca Randa Paula iz Kentuckyja, da se ustavna obtožba nekdanjega predsednika razglasi za neustavno.

Uvodoma bo na vrsti formaliziranje postopka v senatu, ki ga tokrat ne bo vodil predsednik vrhovnega sodišča John Roberts, ampak demokratski senator z najdaljšim stažem Patrick Leahy iz Vermonta. Nato sledijo uvodni nastopi upraviteljev ustavne obtožbe iz predstavniškega doma, kar so izbrani kongresniki s pravno izobrazbo. Potem pridejo na vrsto Trumpovi odvetniki, na koncu pa bo senat glasoval o obsodbi.

Tožilstvo trdi, da je dokazov za obsodbo več kot dovolj, saj naj bi Trump s svojimi lažmi glede volitev in neposrednim vzpodbujanjem k napadu na kongres zagrešil najhujše možne ustavne zločine. Vse to da je široko dokumentirano.

Trumpovi odvetniki nasprotno trdijo, da je ustavna obtožba neustavna, da Trump ni vzpodbujal k nasilju, ampak obratno, ter da so njegove kritike volitev ustavno zaščitena svoboda govora.