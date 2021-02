Ko šola ni prednostna naloga vlade

Boj dijakinj in dijakov za odprtje šol

Policija popisuje mlada protestnika na Trgu svobode v Mariboru zgolj zato, ker držita transparent Zahtevamo šolo. In to kljub temu, da nosita maski in sta na varni razdalji.

© Sašo Bizjak, Večer

V torek so se dijakinje in dijaki po vsej Sloveniji povezali ter ves dan bojkotirali pouk na daljavo. Pobudnik protesta je bila iniciativa Zahtevamo šolo, ki združuje šolarje srednjih in osnovnih šol in je nastala konec januarja, ko so ministrici za šolstvo Simoni Kustec poslali javno pismo, v katerem so poudarili, da učenje na daljavo ni primerna rešitev za trenutno stanje. Ministrica se na njihovo pismo ni odzvala. Danes, le nekaj tednov kasneje, od vlade zahtevajo, da postane vrnitev v šole njena prednostna naloga, takoj za reševanjem življenj. A ne gre zgolj za boj za pravico do kakovostne izobrazbe, temveč tudi za boj za mladost. Srednje šole so pri nas namreč zaprte že od 17. oktobra lani, dijaki so doma že skoraj štiri mesece, kar je najdlje v Evropi. In tako ne gre več, pravijo. Starejši cinični glasovi pokroviteljsko ponavljajo, da mladih enostavno ne razumejo, saj da, ko je šola odprta, pouk špricajo, zdaj ko je zaprta, pa protestirajo, naj jo odprejo. A to so zelo podcenjujoče besede, saj se mladi zavedajo, kako pomembna je kakovostna izobrazba, vedo, da bodo že čez nekaj let vstopili na tekmovalen trg dela.