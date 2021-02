Film tedna: Žvižgači

Zgodba o romunskem policistu, ki opravlja tudi delo mafijskega žvižgača in tako deluje na obeh straneh zakona

Na TV Slovenija 1 bo nocoj ob 22.55 na ogled film Žvižgači v režiji romunskega novovalovca Corneliuja Porumboiuja. Gre za izvirno interpretacijo žanra kriminalke, ki ji je režiser dodal ščepec komedije, a tudi nezgrešljivi pečat romunskega novega vala.

Cristi je romunski policist, ki opravlja tudi delo mafijskega žvižgača in tako deluje na obeh straneh zakona. Odpravlja se na kanarski otok La Gomera, da bi se tam naučil starodavnega žvižganega jezika. V Romuniji ga namreč ves čas nadzira policija, s kodirano govorico pa bi se lahko še naprej sporazumeval s kriminalci. Na poti spozna fatalno Gildo in se z njo odpravi na lov z visokim vložkom, ki je poln obratov, zavajanj in prevar. Njegov cilj je iz zapora spraviti možakarja po imenu Zsolt, saj samo on ve, kje se skriva trideset milijonov evrov.

"Romunski naslov označuje enega od kanarskih otokov, kraj, kamor pobegneš od sveta, izgubljeni raj. Francoski in angleški naslov [pa tudi slovenski, op. ur.] sta povezana s skrivnostnim žvižganim jezikom, ki ga poznajo v različnih krajih sveta in katerega izvor je neznan. Rad si mislim, da je to naš izvirni, prvobitni jezik, ki je obstajal pred govorjenim. Otok Gomera je tesno povezan z izročilom teh žvižgov. V Žvižgačih sem se poigral s kodi zelo različnih žanrov – od detektivke in filma noir do vesterna in komedije. Hotel sem povedati zgodbo o ljudeh, ki lažejo, ki igrajo dvojno igro. V mračnem svetu, kjer se je treba za vse pogajati, pristna komunikacija bolje deluje prek skrivnega jezika. Tistim, ki ga obvladajo, omogoča, da se izognejo bremenu napetih medčloveških odnosov in tako ohranijo nekakšno iskrenost. Ta skrivni jezik je za Cristija ključnega pomena, saj ga nazadnje uporabi za osebne namene, ki nimajo nič s kriminalnimi razlogi, zaradi katerih se ga je moral naučiti," je o filmu povedal režiser.

"Film Žvižgači je sončni noir oz. noir na soncu: tu so pasivni, antijunaški protagonist (The Passenger, kot ga definira uvodni štikel Iggyja Popa), egoisti in prevaranti vseh vrst, dvojne in trojne igre, napeti “hard-boiled” dialogi, sarkazmi, kozmične ironije, flešbeki, zamotana zgodba, neon, zapuščeni filmski seti, Fordova Iskalca in femme fatale, ki bi jo pred 75 leti igrala Rita Hayworth, originalna Gilda," je v Mladini zapisal Marcel Štefančič jr.

d7I6i943qUA