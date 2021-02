Janša: »Pred nami je tretji val«

"O tem, ali bo tretji val ali ga ne bo, ni dileme. Bo, zaradi novih verzij virusa," je prepričan predsednik vlade Janez Janša.

Ob potrjevanju novega ministra za zdravje Janeza Poklukarja je Janez Janša spregovoril tudi o epidemiološki sliki v državi. "Dejstvo je, da je pred nami tretji val. O tem, ali bo tretji val ali ga ne bo, ni dileme. Bo, zaradi novih verzij virusa. Po celi Evropi in tudi pri nas. Vprašanje je samo, kako močan bo," je dejal Janša.

Po njegovem se na eni strani zmanjšuje število obolelih, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje. "Hvala bogu, se je drastično zmanjšalo število umrlih, potem ko smo precepili stanovalce v domovih za starejše in nekaterih drugih zavodih, kjer je bilo tveganje največje. To je dober trend, ki pa kot vemo iz prejšnjih valov, ne bo trajal v nedogled, ker v nasprotno smer gre trend povečevanja števila okužb," je povedal o trenutnih razmerah pri nas,

Po tem, ko so se v t. i. oranžni fazi v vrtce in šole vrnili otroci, naj bi prišlo do povečanja števila okužb med otroci. "Beležimo tudi porast okužb med starejšo generacijo, ki je najbolj prizadeta z epidemijo. V nekaj tednih žal moramo računati, da se bo trend obrnil. Že tako se nekatere regije, ki so bile v oranžni barvi, obračajo v rdeče," je povedal predsednik vlade.

Napovedal je, da bo vlada v bližnji prihodnosti dopolnila strategijo cepljenja. "Med prednostne kategorije bomo uvrstili vse tiste, za katere je predpisano obvezno testiranje. Gre za šolstvo, tiste, ki delajo v trgovini, taksiste – vse, ki se morajo zaradi visokega tveganja obvezno periodično testirati. Med to kategorijo bomo uvrstili tudi državni zbor in ostale dele kritične infrastrukture," je dejal.

Tako bo mogoče bolj natančno določiti, kdaj bo do cepljenja prišlo. Še vedno pa ni jasno, koliko cepiva bo v prihodnjih mesecih dobavljenega. "Evropa je od božiča do zdaj uspela pocepiti dobre štiri odstotke prebivalstva. Če bi bil ta trend enak v naslednjih mesecih, bi epidemija trajala še leta," je povedal.

Po njegovem mnenju so najave dobav sicer optimistične. STA je poročala, da naj bi AstraZeneca v drugem četrtletju EU dostavila polovico manj cepiva, kot je bilo napovedano. "Slovenija išče dodatne možnosti dobave cepiv, vendar je pri tem treba imeti v mislih varnost, verodostojnost in zaupanje v cepivo," je poudaril Janša.