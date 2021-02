Zakaj je pravica do zbiranja pomembna tudi v času epidemije

O pravici do protesta bodo v 4. marca spregovorili na spletni okrogli mizi

Trg republike, Ljubljana, 26. 2.2021

© Janez Zalaznik

V četrtek, 4. marca ob 20. uri bo na Facebooku potekal spletni večer Pravica do protesta v času epidemije, ki ga pripravljata Predstavništvo Evropske komisije in Pritličje. Gre za dogodek v sklopu niza večerov STRE(a)MENJA. "Epidemija je posegla v številne temeljne pravice, njihovo izvrševanje so oblasti po Evropi omejile ali celo prepovedale. Pravica do mirnega zbiranja je ustavno varovana pravica, povezana s svobodo izražanja, in je ključen element demokratične države," so organizatorji zapisali v napovedi.

Na prihajajočem večeru bodo spregovorili o tem, zakaj mora biti vsakršno omejevanje pravice do zbiranja epidemiološko utemeljeno in časovno omejeno. Zakaj je pravica do zbiranja za posameznike in družbo pomembna tudi v času epidemije in ali je tudi v tujini podobno omejena, bodo v pogovoru, ki ga bo moderirala novinarka Monika Weiss, govorile: Sanja Jovičić (European Academy of Law, Trier, Nemčija), Sanja Fidler (Protestival) in Nataša Posel (Amnesty International Slovenija).

Stališča Evropske komisije bo uvodoma predstavila Nataša Goršek Mencin, vršilka dolžnosti vodje predstavništva Evropske komisije v Sloveniji.

Spletnemu pogovoru bo sledil nastop glasbene ustvarjalke Fraw Blanke, za vizualno podlago bo poskrbela grafična oblikovalka in vizualna umetnica Liara T’Soni.