S prvim odmerkom na Otoku cepili več kot 20 milijonov ljudi

"Pot je še dolga, vendar delamo velike korake," je dejal britanski minister za zdravje Matt Hancock

Matt Hancock, britanski minister za zdravje

© Number 10 / Flickr

V Združenem kraljestvu je prvi odmerek cepiva proti novemu koronavirusu doslej prejelo več kot 20 milijonov ljudi, je sporočil britanski minister za zdravje Matt Hancock.

Vsem, ki so se prijavili za cepljenje, se je zahvalil, saj "z vse večjo gotovostjo vemo, da vas cepivo ščiti, varuje našo družbo in pomeni izhod" iz pandemije. "Pot je še dolga, vendar delamo velike korake," je dodal.

V okviru kampanje cepljenja, ki se je začela v začetku decembra, si vlada v Londonu prizadeva, da bi vsi starejši od 50 let prejeli prvi odmerek cepiva do 15. aprila, nato pa vsi odrasli do konca julija.

Prvi odmerek cepiva proti novemu koronavirusu je doslej v Veliki Britaniji prejelo približno 30 odstotkov prebivalcev, višji odstotek cepljenih imata le Izrael in Združeni arabski emirati, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Podatki kažejo, da se v Združenem kraljestvu, ki je kampanjo cepljenja v začetku lanskega decembra začela kot prva država na svetu, dnevno število novih okužb, hospitalizacij in smrti zaradi covida-19 zmanjšuje od konca januarja. V četrtek so v državi najvišjo raven ogroženosti zaradi novega koronavirusa znižali za eno stopnjo, saj je padec števila primerov okužbe zmanjšal tveganje za preobremenitev nacionalnega zdravstvenega sistema.

"Vemo, da ena od treh oseb s covidom-19 nima nobenih simptomov, zato bo ciljno in redno testiranje pomenilo, da se bodo okuženi lahko izogibali šolam in fakultetam."



Matt Hancock,

britanski minister za zdravje

Kljub uspešni kampanji cepljenja ostaja Združeno kraljestvo ena najbolj prizadetih držav v Evropi zaradi pandemije.

Vlada v Londonu je tudi sporočila, da bodo vse družine s šoloobveznimi otroki prejele brezplačen pribor za testiranje na novi koronavirus na domu. V Angliji se bodo namreč vse šole znova odprle 8. marca.

Te teste bodo poslali otrokom in njihovim staršem, pa tudi tistim, ki delajo ali se srečujejo z učenci, na primer voznikom avtobusov. Vsak bo dobil dva testa tedensko, predvideva vladni načrt. Testiranje doma sicer ne bo obvezno.

Odločitev vlade o testiranju učencev in dijakov na domu je del prizadevanj, da bi preprečili širjenje virusa zaradi tistih, ki ne kažejo simptomov okužbe. "Vemo, da ena od treh oseb s covidom-19 nima nobenih simptomov, zato bo ciljno in redno testiranje pomenilo, da se bodo okuženi lahko izogibali šolam in fakultetam," je dejal Hancock. Vsak, ki bo na tem testu pozitiven, bo moral opraviti še PCR test, je priporočila vlada.

4lePTyXK710

ftAYdtsjc9w