Ni prav, da se dijakom pišejo kazni in vročajo sodni pozivi

Predsednica SD Tanja Fajon je pozvala prvake koalicijskih strank, naj poskrbijo za uveljavitev amnestije za dijake, ki so zaradi udeležbe na shodu za odprtje šol prejeli pozive k sodniku za prekrške

Policija popisuje mlada protestnika na Trgu svobode v Mariboru zgolj zato, ker držita transparent Zahtevamo šolo. In to kljub temu, da nosita maski in sta na varni razdalji.

© Sašo Bizjak, Večer

Predsednica SD Tanja Fajon je pozvala prvake koalicijskih strank, naj poskrbijo za uveljavitev amnestije za dijake, ki so zaradi udeležbe na shodu za odprtje šol prejeli pozive k sodniku za prekrške. Premier Janez Janša ji odgovarja, da naj za dijake zberejo denar in plačajo globe.

"Verjamem, da lahko razumete, da ni in ne more biti prav, da se v suvereni in samostojni Republiki Sloveniji 30 let po razglasitvi njene državnosti dijakom pišejo kazni in vročajo sodni pozivi, ker so se zbrali na trgih in ulicah slovenskih mest, da bi zahtevali svojo pravico do izobraževanja in znanja. To preprosto ni pravično," je Tanja Fajon zapisala v pismu predsedniku vlade in SDS Janši, predsedniku SMC Zdravku Počivalšku in predsedniku NSi Mateju Toninu.

Predlagala jim je, naj kot predsedniki koalicijskih strank poskrbijo za sprejem in uveljavitev amnestije za dijakinje in dijake, ki se jim očita, da so z organiziranim zbiranjem kršili zakon o nalezljivih boleznih in ogrožali zdravje ljudi. Prepričana je, da je represija nad dijaki, ki želijo v šolo, napačen pristop. Kazni in pozivi na sodišče so v nasprotju s temeljnimi vrednotami, na katerih temelji ustava. Stiske dijakov so izjemne, je navedla.

"Vsi si želimo živeti v varni državi. Če se bodo otroci in dijaki danes počutili varne, vedoč, da organi ne ukrepajo zoper njihove mirne proteste, bodo jutri zrasli v samostojne, sočutne in solidarne osebe," je še poudarila Fajon.

Na njeno pismo se je na Twitterju že odzval premier Janša. Kot je navedel, je prav, da v SD prevzamejo odgovornost za ravnanja, ki so jih povzročili s svojim javnim hujskanjem zoper preventivne ukrepe. "Dijakom ste izjemno slab vzor. Zberite denar in plačajte globe," je zapisal.

Na stran dijakov pa so se postavili tudi v Levici. Izrekajo jim vso podporo in zahtevajo opustitev postopkov proti njim, je zapisal poslanec Levice Primož Siter. "Vlada Janeza Janše se znaša nad ljudmi, namesto da bi pomagala vsem tistim, ki jih je epidemija prizadela," je navedel. Po njegovih besedah vlada ne prenaša kritik na račun svoje nesposobnosti, tiste, ki kritike izrekajo, pa kaznuje. Po novinarjih, protestnikih, zdravstveni stroki, kulturnikih in nevladnikih so se zdaj med tarčami znašli še otroci in mladostniki, ugotavlja.

Tudi policija, ki je po njegovem mnenju v zadnjih 11 mesecih padla na vseh izpitih, je postala "podaljšek trde roke oblasti, ki ustrahuje in kaznuje". V Levici po poslančevih besedah že vseskozi podpirajo prizadevanja učencev, dijakov in staršev, vsebino zahtev s šolskih protestov pa so vključevali v poslanske pobude. "Protesti mladostnikov niso ogrozili nikogar. Za Janševo vlado kaj takega ne moremo trditi," je sklenil.

Nekateri mariborski dijaki, ki so v začetku februarja sodelovali na shodu na Trgu svobode za vrnitev v šolske klopi, so v minulih dneh prejeli pozive na zagovor pred sodnikom za prekrške zaradi kršenja zakona o nalezljivih boleznih. V iniciativi Zahtevamo šolo zato napovedujejo skupinski upor proti takšnemu "ustrahovanju".

Na mariborski policijski upravi so v ponedeljek pojasnili, da so policisti v zvezi s protestnim shodom, ki je potekal 9. februarja na Trgu svobode, poslali po pošti petim osebam plačilne naloge z globo 400 evrov, zoper štiri mladoletne osebe pa so podali obdolžilne predloge na pristojno okrajno sodišče.