V ponedeljek v šole tudi dijaki prvih treh letnikov

Zaščitne maske pa bodo obvezne tudi v matičnih učilnicah za učence od vključno 6. razreda

© Alexandra Koch / Pixabay

V šole se v ponedeljek vračajo tudi dijaki prvih treh letnikov srednjih šol, ki so se do zdaj izobraževali na daljavo, je sklenila vlada. Odločila je tudi, da bodo maske v osnovnih šolah obvezne tudi v matičnih učilnicah, in sicer tako za učitelje kot učence od vključno 6. razreda. Obvezne bodo tudi v srednjih šolah.

Za namen vračanja dijakov prvih treh letnikov v srednje šole je vlada danes spremenila odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja. Ta tako ne prepoveduje več zbiranja ljudi v srednjih šolah in dijaških domovih, še naprej pa prepoveduje zbiranje z nekaterimi izjemami na fakultetah, v študentskih domovih, višjih strokovnih šolah in glasbenih šolah. Odlok začne veljati v petek, uporabljati pa se začne v ponedeljek.

Vrnitev dijakov prvih treh letnikov srednjih šol je vladi na pobudo ministrstva za izobraževanje, znanost in šport predlagala svetovalna skupina za covid-19 pri ministrstvu za zdravje. Dijaki prvih treh letnikov se bodo tako v šolah pridružili svojim kolegom iz zaključnih letnikov, ki se v šoli izobražujejo od sredine februarja.

Svetovalna skupina je vladi tudi predlagala, naj se dijaki v srednjih šol ob vrnitvi šolajo po modelu C, kar pomeni, da se polovica dijakov en teden šola v šoli, druga polovica pa na daljavo, naslednji teden pa se zamenjajo. Po neuradnih informacijah naj bi vlada temu sledila, a bo več znanega v četrtek, ko bodo predvidoma na novinarski konferenci javnosti podrobneje predstavili spremembe odloka.

Zaščitne maske v osnovnih šolah do zdaj za učence niso bile obvezne v matičnih razredih, po spremenjenem odloku, pa bodo tam obvezne tako za učitelje kot učence od vključno 6. razreda naprej, v srednjih šolah pa bodo za vse obvezne ves čas. Spremembe bodo začele veljati dan po objavi spremenjenega odloka v uradnem listu.

Vlada je sicer podaljšala odloke o prepovedi gibanja in zbiranja, prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev, o omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode, o prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev, o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah, omejitvah pri izvajanju športnih programov in javnega prevoza. Podaljšuje se tudi odlok o omejitvah prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil ter odlok o načinu izvajanja preizkusov znanja o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav.

O spremembah ukrepov na mejah pa bo vlada odločala na četrtkovi seji.