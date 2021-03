V bran dijakom: »Imeti svoje mnenje ne more biti nujno nekaj slabega in kaznivega«

V bran kaznovanim mariborskim dijakom tudi Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (Sviz), učiteljski zbor II. gimnazije Maribor, predsednik republike Borut Pahor, mariborski župan Saša Arsenovič in Dijaška organizacija Slovenije

Policisti popisujejo "sumljive in nevarne dijake", ki zgolj mirno protestirajo na varni razdalji in z zaščitnimi maskami

© Sašo Bizjak, Večer

V bran mariborskim dijakom, ki so v začetku februarja sodelovali na shodu na Trgu svobode za vrnitev v šolske klopi in zaradi tega prejeli globe in pozive na sodišče, sta danes stopila tudi sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (Sviz) in učiteljski zbor II. gimnazije Maribor. Pristojne pozivajo, naj postopke zoper dijake opustijo.

Kot so v javni izjavi podpore dijakom spomnili učitelji II. gimnazije Maribor, so policisti nekatere udeležence shoda, na katerem so se zavzemali za izobraževanje v šoli, na kraju dogodka popisali, v nadaljevanju pa so zaradi kršenja zakona o nalezljivih boleznih polnoletni dijaki prejeli globe, mladoletni pa pozive na sodišče.

Po oceni učiteljev je takšno obravnavanje mladih nezaslišano, neodgovorno in nedostojno. "Ker so dijaki izčrpali vse druge možnosti zavzemanja za kvalitetno izobraževanje, so se na neodzivnost ministrice za izobraževanje, znanost in šport Simone Kustec odzvali s protestom. Protest je potekal mirno, z zaščitnimi maskami in upoštevanjem medosebne razdalje. S svojim ravnanjem dijaki tako niso ogrožali javnega zdravja," so zapisali.

"Ker so dijaki izčrpali vse druge možnosti zavzemanja za kvalitetno izobraževanje, so se na neodzivnost ministrice za izobraževanje, znanost in šport Simone Kustec odzvali s protestom. Protest je potekal mirno, z zaščitnimi maskami in upoštevanjem medosebne razdalje. S svojim ravnanjem dijaki tako niso ogrožali javnega zdravja."



Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (Sviz)

Menijo tudi, da je bil protest dijakov legitimen, ravnanje policije pa represivno in predstavlja kršitev temeljnih človekovih pravic. "Kot njihovi učitelji čutimo moralno in poklicno dolžnost, da jih javno podpremo, saj z lastno angažiranostjo želijo spremeniti težke razmere. K temu nas zavezuje tudi poslanstvo naše šole, da dijake spodbujamo k samoiniciativnosti, solidarnosti in samostojnosti," so še navedli.

Ob tem upajo, da se bo našel način, da se obtožbe umaknejo in se dijakom omogoči mirno nadaljevanje šolanja.

Do kaznovanja dijakov so kritični tudi v Svizu. "Ne le, da se slovenski dijakinje in dijaki šolajo na daljavo dlje, kot je omenjeno svetovno povprečje, ampak so se zato, ker so si - ob upoštevanju vseh omejitvenih ukrepov, ki jih narekuje epidemija - dovolili izraziti svoja stališča o nujnem povratku v šole, primorani soočati celo z globami in postopki pred sodiščem," so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

"Ne le, da se slovenski dijakinje in dijaki šolajo na daljavo dlje, kot je omenjeno svetovno povprečje, ampak so se zato, ker so si - ob upoštevanju vseh omejitvenih ukrepov, ki jih narekuje epidemija - dovolili izraziti svoja stališča o nujnem povratku v šole, primorani soočati celo z globami in postopki pred sodiščem."

V sindikatu se ob nedavni izjavi Kustečeve, da naj dijaki za svoja dejanja sprejmejo odgovornost, sprašuje, ali morda ministrica ni preveč izhajala iz sebe in svojega delovanja. "Imeti svoje mnenje, si ga upati tudi jasno izraziti in utemeljeno zagovarjati namreč ne more biti nujno nekaj slabega in kaznivega," so prepričani.

Sviz pristojne zato poziva, naj postopke proti mariborskim dijakom opustijo in jim z vso odgovornostjo omogočijo povratek k izobraževanju v šolah. "Cena posledic epidemije covid-19, ki jo dijakinje in dijaki plačujejo že brez žuganja z globami ter sklicevanjem na odraslost in odgovornost - ponavadi prav s strani tistih, ki imajo s tem sami največje težave -, je sama po sebi previsoka," so še zapisali.

Tudi predsednik republike Borut Pahor je v minulih dneh izrazil željo po zaustavitvi postopka, dijake pa sta med drugimi javno podprla mariborski župan Saša Arsenovič in Dijaška organizacija Slovenije.