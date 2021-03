»Danes ne smeš več priznati, da si feministka«

IZJAVA DNEVA

"Danes ne smeš več priznati, da si feministka. V določenih sredinah je to psovka in če se predstavim kot feministka, ljudje takoj vzpostavijo distanco, kot da sem kužna. Najbolje sem kot feministka sprejeta znotraj proletariata. Poznam veliko žensk, za katere vem, da so po prepričanju feministke, ampak tega ne bodo priznale, ker to danes velja za nekaj slabega, najhuje pa je to, da tudi same verjamejo, da je tako. Očitno smo pozabile, da so v preteklosti nekatere feministke umirale za pravice, ki jih imamo danes in so nam samoumevne."

(Ginekologinja, porodničarka, specialistka spolne medicine, seksologinja Gabrijela Simetinger meni, da je pojem feminizma danes postal zlorabljen in da je dobil negativno konotacijo; v pogovoru z letošnjimi prejemnicami nagrad WoW (Women on Women), ki jih podeljuje Mesto žensk, društvo za promocijo žensk v kulturi; via MMC RTV SLO)

Gabrijela Simetinger

© Borut Krajnc

PREBERITE TUDI: