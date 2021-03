Sistemski seksizem v glasbeni industriji

Študija, ki bo obravala prisotnost žensk v glasbeni industriji

© Mohamed Hassan / Pixabay

Ameriška diskografska akademija, ki podeljuje glasbene nagrade grammy, se sooča z obtožbami sistemskega seksizma in nepravilnosti pri glasovanju. Glasbenice denimo predstavljajo zgolj 23 odstotkov letošnjih nominirancev. Tudi zaradi tega je akademija napovedala študijo, s katero nameravajo preučiti prisotnost žensk v glasbeni industriji.

Ameriška diskografska akademija bo študijo izvedla v sodelovanju z Berklee College of Music in državno univerzo v Arizoni, trajala pa naj bi leto dni, poroča britanski The Guardian. Letos je akademija sporočila, da so med vsemi 853 nominacijami v 83 kategorijah zgolj pri 198 nosilke ženske. So pa prav tri izvajalke med nosilkami največ nominacij - gre za Beyonce, ki jih ima devet, po šest pa jih imata Dua Lipa in Taylor Swift.

Ameriška diskografska akademija se je sicer znašla v težkem obdobju. Očitajo ji sistemski seksizem pa tudi nepravilnosti pri glasovanju. Ob tem pa je bil nekdanji predsednik akademije Neil Portnow obtožen posilstva s strani glasbenice.

Akademija si prizadeva za podvojitev ženskih glasov do leta 2025, hkrati pa želi izboljšati vključenost žensk v glasbeno industrijo. Kot so zapisali, zaenkrat napredek še ni dovolj viden, predstavnica za raznolikost na akademiji Valeisha Butterfield Jones pa je opomnila: "Ženske so ključna gonila ekonomije, kljub vsemu pa v vseh panogah in kreativnih sektorjih v glasbi na globalni ravni zaznavamo zgolj dva odstotka producentk in inženirk."

Susan Whitehead iz Berklee College of Music je dodala, da glasbena industrija potrebuje poglobljeno študijo, ki bo pokazala, kakšna je prisotnost žensk v njej. Sicer so na Berklee College of Music nedavno objavili tudi poročilo o preprekah in priložnostih, s katerimi se v glasbeni industriji srečujejo ženske, še povzema The Guardian.

Nagrade grammy bodo letos podelili 14. marca.